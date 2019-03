Las mujeres se emancipan más, pese a tener menores ingresos, según los primeros datos del programa EmanZipa

Publicado 04/03/2019 17:58:43 CET

PAMPLONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres se emancipan más, a pesar de tener menores ingresos, según se desprende de los datos resultantes tras los dos primeros meses de funcionamiento del programa EmanZipa.

En concreto, en este periodo se han recibido un total de 687 solicitudes de EmanZipa, o modalidad joven para la ayuda a la emancipación de jóvenes nacidos entre 1990 y 1996. Ya se han aprobado 530 solicitudes, y 43 están pendientes de tramitar (el resto se corresponde con anulaciones o denegaciones). De ellas, 364 solicitudes, el 63,5%, corresponden a mujeres, y el resto, 209, a hombres.

Asimismo, el número de mujeres que se emancipa es más alto, pese a tener ingresos inferiores: 12.965,88 euros de media según su IRPF de 2017, frente a 14.010,70 euros de media de los hombres. Hacen frente a una renta algo menor, 497,67 euros de renta mensual pagada por su vivienda, mientras los hombres pagan de media 514,65 euros.

En el caso del programa DaVid, se han aprobado 55 solicitudes del total de 81 presentadas. En este caso la modalidad tiene como personas destinatarias a familias con bajos ingresos, que además previamente estuvieran inscritas en el censo de solicitantes de vivienda protegida gestionado por Nasuvinsa, ha detallado el Ejecutivo foral en una nota.

Desde el Gobierno de Navarra han destacado que los más de 1.800 correos electrónicos recibidos demandando información sobre ambos programas demuestra el "interés" de estas nuevas ayudas del derecho subjetivo a la vivienda. En ambos programas o modalidades, EmanZipa y DaVid, la solicitud no requiere la presentación de ningún tipo de documentación, y se realiza de modo telemático.

REQUISITOS

Los requisitos comunes que se piden para entrar en los programas EmanZipa y DaVid son: tener ingresos mínimos de 3.000 euros, estar empadronado en Navarra, no ser titular de vivienda (salvo excepciones contempladas; caso de las viviendas inadecuadas), ni haber transmitido alguna vivienda en los últimos cinco años (salvo aquellas que hubieran generado ingresos inferiores a 90.000 euros), tener bienes y derechos por importe inferior a 90.000 euros, no estar emparentado con la parte arrendadora (hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad), poseer una renta máxima de vivienda de 650 euros mensuales, y renovar de forma anual la deducción, a conceder en función de seguir cumpliendo o no los requisitos.

EmanZipa es la propuesta de derecho subjetivo de acceso a la vivienda en régimen de alquiler que tiene como destinatarias a personas jóvenes emancipadas o que desean emanciparse, con edades comprendidas entre 23 y 30 años, a 31 de diciembre de cada año.

Los requisitos específicos y condiciones para apuntarse al programa son los siguientes: solo se puede solicitar de manera telemática, no exige inscripción previa en el censo de solicitantes de vivienda protegida gestionado por Nasuvinsa, la duración máxima de la ayuda es de tres años, que pueden ser no consecutivos, los ingresos máximos a cumplir por parte de la persona inquilina son 20.000 euros (parte general de la base imponible más rentas exentas), o 30.000 euros en el caso de unidades familiares de dos o más miembros.

Además, se permite compartir vivienda, en cuyo caso correspondería la parte proporcional de la ayuda con relación al número de titulares del contrato de arrendamiento. Por último, el importe de la deducción es el 50% de la renta, con 250 euros como tope mensual máximo.

El programa DaVid, por su parte, es la propuesta de derecho subjetivo de acceso a la vivienda en régimen de alquiler que tiene como destinatarias a personas y familias con bajos ingresos.

L os requisitos y condiciones que se piden para solicitar estas ayudas son las siguientes: se puede solicitar de manera telemática o presencialmente en las oficinas de Nasuvinsa, (avda. San Jorge, 8, en Pamplona), previa petición de cita.

Asimismo, se exige inscripción previa en el censo de solicitantes de vivienda protegida: al menos 1 año de antigüedad a 1 de enero de cada año. Para 2019, al menos dos años de antigüedad en la inscripción a1 d enero de 2019, y tener menores a cargo. También se pide que las familias dispongan de ingresos familiares ponderados máximos 1,7 veces SARA (Suficiencia Adquisitiva por Renta Adecuada, cuyo valor en 2017 son 8.120 euros.).

La duración de DaVid es ilimitada, y se concede con carácter anual, si se siguen cumpliendo los requisitos. Los importes de la ayuda se pueden ver en el siguiente enlace.