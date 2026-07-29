Mujeres líderes del deporte se darán cita en Pamplona en un congreso para impulsar el liderazgo femenino en el sector

PAMPLONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Deportistas, directivas y ejecutivas participarán en Pamplona los días 27 y 28 de octubre en II Congreo Nacional Red de Líderes, que promueve la Asociación del Deporte Español (ADESP), junto con el Gobierno de Navarra y la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes. Se trata de una cita que reunirá a profesionales de referencia del ecosistema deportivo para seguir impulsando el liderazgo femenino en el sector.

Este encuentro se configura como un espacio de debate, aprendizaje e inspiración entorno al liderazgo de la mujer en el ecosistema deportivo. Durante las dos jornadas se analizarán temas clave como la inteligencia artificial y el liderazgo femenino, el patrocinio vinculado al deporte femenino o el papel de las redes sociales y las deportistas, entre otros, según ha informado el Gobierno de Navarra en una nota.

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Ejecutivo foral, Rebeca Esnaola, ha afirmado que "para Navarra es un honor acoger el II Congreso Nacional Red de Líderes, es traer talento, experiencia y futuro y proyección al deporte navarro". "Acoger este congreso es apostar por un deporte más igualitario, más diverso y con más referentes. Desde el Gobierno de Navarra creemos que el deporte es una herramienta de transformación social y queremos que Navarra lidere ese cambio. Que ADESP, el CSD y las grandes referentes del deporte nacional vengan a Pamplona es un reconocimiento al trabajo que hacemos aquí y una oportunidad para que nuestras deportistas, técnicas y directivas navarras se sientan parte y protagonistas de este impulso", ha asegurado.

Por su parte, el director general de la Fundación Deporte Joven, Aitor Canibe, ha subrayado que "como entidad impulsora y firmemente comprometida con el deporte femenino, la Fundación Deporte Joven siempre será parte activa en iniciativas que favorezcan la creación de oportunidades para que más mujeres puedan liderar el presente y el futuro del deporte español".

El presidente de ADESP, José Hidalgo, ha indicado que "queremos seguir generando oportunidades reales para que más mujeres se conecten, se formen y accedan a puestos de responsabilidad en el deporte, y contar con referentes femeninos de primer nivel es una forma de inspirar, visibilizar talento y acelerar el cambio que nuestro deporte necesita".