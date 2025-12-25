Un mural diseñado por el grupo de Empleo Social Protegido transforma el pasadizo Ostoki de Ansoáin

La ilustradora Alina Dalinina, junto al jefe del equipo de Empleo Social Protegido de Ansoáin, Remi Mikele, en el mural colectivo diseñaado en el pasadizo Ostoki. - AYUNTAMIENTO DE ANSOÁIN

PAMPLONA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Empleo Social Protegido del Ayuntamiento de Ansoáin ha diseñado y producido un mural colectivo para transformar el pasadizo Ostoki de la localidad, en el marco del proyecto Estación Ostoki diseñado por la ilustradora de nombre artístico Alina Dalinina.

La iniciativa partió del grupo de Empleo Social Protegido, del que formaba parte la artista, y cuenta con el acompañamiento técnico de la Mancomunidad de Servicios Sociales y del área municipal de mantenimiento.

Según ha explicado el Ayuntamiento de Ansoáin en una nota, "el objetivo principal era renovar un espacio muy transitado del municipio y convertirlo en un entorno más amable, luminoso y seguro".

El mural ha sido pintado en noviembre por el equipo de Empleo Social Protegido, con Remi Mikele como coordinador de equipo durante las semanas en las que la climatología dificultaba otras tareas exteriores, y ocupa la totalidad de las paredes del pasadizo.

El proyecto ideado por Alina Dalinina ha recreado una estación de metro imaginaria de nombre Ostoki, con andenes, vagones y siluetas de personas en movimiento. La idea juega con una paradoja visual: en un municipio donde no existe (ni es previsible que exista) un metro real, el arte permite "hacer posible lo imposible" y transformar un espacio cotidiano en un punto de interés urbano. Además del valor estético, la iniciativa persigue un impacto social positivo.

El mural busca generar orgullo vecinal, dinamizar el diálogo en el barrio y reforzar la percepción de seguridad mediante un espacio más claro y cuidado.

El Ayuntamiento ha destacado que la intervención fomentará el mantenimiento del pasadizo y contribuirá a reducir conductas incívicas como la acumulación de basura o los orines de perro.

El mural se ha realizado con materiales resistentes a la intemperie y pensados para garantizar su durabilidad, así como para facilitar su limpieza posterior. La intervención artística contempla un tratamiento protector para asegurar el mantenimiento adecuado del espacio en los próximos años.

El Ayuntamiento ha destacado que estos proyectos, impulsados desde Servicios Sociales, combinan creatividad, mejora del espacio público y participación, "reforzando la imagen de Ansoáin como un municipio abierto a la experimentación cultural y a la innovación social".

Desde finales de mayo hasta finales de noviembre, el grupo de siete personas que ha participado en el programa, con la dirección del coordinador de tajo, Remi Mikele, ha realizado diferentes trabajos en Ansoáin.

Además de labores de adecuación de la piscina de verano antes de su apertura y mantenimiento durante el verano, han realizado limpieza de sumideros, del comedor y la cocina de la escuela (así como otras obras de mantenimiento en el centro desarrolladas durante el verano) y de otras instalaciones. También se ocupan de montar escenarios para las diferentes festividades y eventos, realizar algunos trabajos de jardinería y otras muchas actividades.