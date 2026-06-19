El Museo de Navarra conmemora su 70 aniversario con un amplio programa de actividades abierto al público el miércoles

Archivo - Sala de Prehistoria del Museo de Navarra, donde se encuentran los restos del Hombre de Loizu y la Mano de Irulegi. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Navarra conmemora el 70 aniversario de su apertura con un amplio programa de actividades, que incluye un acto institucional encabezado por la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, el próximo lunes, y una jornada abierta al público el miércoles 24 de junio, coincidiendo con la fecha de apertura de este equipamiento cultural en 1956.

Un centenar de representantes políticos y del mundo de la cultura participarán en el acto institucional del lunes, que tendrá lugar a las 18.00 horas y constará de una visita guiada al museo, la proyección del documental del arquitecto Patxi Chocarro sobre el Museo de Navarra '1956-1990-2026', la intervención de la directora del recinto, Mercedes Jover, y un discurso de cierre de la presidenta Chivite.

El acto contará también con la presencia de la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola; el director general de Cultura-Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguía; la directora del Servicio de Museos, Susana Irigaray; y la técnica responsable de colecciones, Marta Arriola.

Por su parte, el programa de actividades abierto al público del próximo miércoles incluye visitas acompañadas de especialistas a 10 de las obras más emblemáticas del Museo de Navarra, como son el mapa de Abauntz, los capiteles románicos de la catedral de Pamplona, el 'Canons 22' de Elena Asins, los Gigantes de piedra, la Estatua Togada de Pompelo, el Hombre de Loizu, la Mano de Irulegi, la Arqueta de Leire, el Retrato del Marqués de San Adrián y el mural del refectorio de la catedral de Pamplona.

Se llevarán también a cabo varias proyecciones del documental a lo largo del día en el salón de actos y el taller para familias 'Transformar el margen'. Habrá además posibilidad de hacer visitas guiadas a la exposición 'Fiesta en la biblioteca del Museo'.

Todas las actividades son gratuitas hasta completar aforo. El recinto abrirá sus puertas en el horario habitual, de 9.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas. La jornada finalizará con un vino para los asistentes, en la Terraza del Mirador, a partir de las 19:00 horas.

El Museo de Navarra facilitará también a través de su web a partir del lunes diez textos y sendos videopodcasts realizados por los y las especialistas en los 10 bienes culturales seleccionados para conmemorar la efeméride.

PROGRAMACIÓN 'IN MEMORIAM' DE Mª ÁNGELES MEZQUÍRIZ IRUJO

Mediante los actos de aniversario, el Museo de Navarra quiere visibilizar el "resultado de un empeño" social "por tener una institución que acogiera, conservara, investigara y exhibiera las piezas más destacadas del ámbito arqueológico y artístico" que se remonta al siglo XIX. Primero la Comisión Provincial de Monumentos y luego la Diputación Foral a través de la Institución Príncipe de Viana, trabajaron a lo largo de décadas para lograrlo.

El programa se hace 'In Memoriam' de Mª Ángeles Mezquíriz Irujo, su conservadora desde 1953; primera directora, entre 1957 y 1998, y directora honoraria hasta su fallecimiento el 11 de junio de 2026.

El Museo de Navarra abrió sus puertas el 24 de junio de 1956 en la sede del antiguo Hospital de Nuestra Señora de la Misericordia de Pamplona, con unas colecciones "que son el reflejo tanto de la sociedad navarra como de la importancia de su historia, por lo que incluyen piezas de nivel autonómico, nacional e internacional". Ha procurado, a través de sus distintos responsables y equipos, "estar a la vanguardia de la museología y la museografía de su tiempo".

A 24 de junio de 2026, el Museo continúa actualizándose para ofrecer "las mejores condiciones para sus colecciones y sus visitantes, así como para mantener una programación cultural de calidad y atractiva para los distintos públicos mediante". Así, cuenta con nuevas incorporaciones de piezas singulares a su colección estable, como los Gigantes de piedra, el Hombre de Loizu, la Mano de Irulegi, la estatua togada de Pompelo, obras de mujeres artistas o nuevas adquisiciones de arte contemporáneo.

También trabaja para ofrecer nuevas museografías (Gigantes de Piedra; sala de Prehistoria; La Moneda en Navarra etc.), nuevos discursos que priman la mediación de los bienes culturales expuestos ('Todo el Arte es Contemporáneo', 2019) y nuevos programas (9 Soles, cursos de Arqueología, Cultura Clásica, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea).

Ha realizado asimismo actuaciones de mejora en su sede, en la calle Santo Domingo 47 de Pamplona, como la eliminación de barreras arquitectónicas que facilita la accesibilidad y la instalación de nuevos cerramientos que procuran la eficiencia energética de su edificio (actuaciones en cubiertas y huecos exteriores con fondos europeos entre 2024 y 2026).