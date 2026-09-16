El Museo de Navarra presenta una nueva exposición de fotografía centrada en el paisaje como experiencia "íntima"

Un momento de la visita a la exposición - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Navarra ha inaugurado este miércoles una nueva exposición de fotografía bajo el título 'Fragmentos de lo visible / Ikusgai dagoenaren zatiak' que aborda el paisaje desde la visión de su comisaria, la fotógrafa Elena Moreno Jordana. La propuesta, que podrá ser visitada hasta el 7 de marzo de 2027 en la sala 4.2 del edificio, muestra 24 obras, pero se expande también por el resto del museo, al vincular dos fotografías presentadas en la exposición permanente y en otra exposición temporal.

La comisaria realizará visitas acompañadas a la exposición los domingos 20 de septiembre y 25 de octubre, a las 12.30 horas. Además, el Museo de Navarra ha preparado una publicación sobre la propuesta que estará disponible en el propio Museo y a través de la web, explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

Moreno ha destacado que 'Fragmentos de lo visible' "no es una exposición sobre autores ni sobre historia del paisaje", dado que la propuesta "no pretende mostrar el paisaje como representación grandiosa ni como documento territorial", sino como "experiencia contenida, íntima y fragmentaria".

En la presentación de la exposición, celebrada este miércoles, ha estado presente, además de la comisaria, el director general de Cultura-Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguía.

La exposición comienza con la heliografía '16 segundos' de Asun Goikoetxea, una elección en palabras de la comisaria "conceptual y poética", en tanto que la primera fotografía de la historia fue una heliografía, y también porque "la exposición comienza también desde la luz". "No desde el paisaje, sino desde la condición que lo hace visible. Antes del paisaje está la luz. Esta obra establece una idea fundamental del recorrido: la fotografía no es solo representación, es revelación", señala en el texto que acompaña a la exposición.

A continuación, se exponen tres fotografías que siguen el proceso de construcción de la mirada a partir de una vista amplia cerrada por una pared rocosa en primer plano. A partir de ahí, el orden no responde a autores ni a cronologías, sino "a resonancias formales y perceptivas. Una fotografía conduce a otra por formas, por textura, por densidad, por dirección de la mirada". No se trata así de "un discurso lineal", sino de "una secuencia intuitiva", según Moreno.

Finalmente se incluyen la publicación y se vinculan al proyecto dos fotografías expuestas en sendas salas del Museo: una obra de Koldo Chamorro en la exposición permanente (sala 3.7) y otra de María Azkarate, que se localiza en la exposición temporal de esta artista en la capilla.

Además de Goikoetxea, Azkarate y Chamorro, la exposición está compuesta por fotografías del fondo del propio Museo de Navarra obra de Nicolás Ardanaz Piqué, Lydia Anoz, Pío Guerendiain, Paco Ocaña, Miguel Bergasa, Patxi París, Fernando Galle Zumealde y Carlos Cánovas.

SOBRE LA COMISARIA, ELENA MORENO JORDANA

Elena Moreno Jordana es periodista, diseñadora y fotógrafa. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra (1989) y titulada superior en Grabado por la Escuela de Arte de Pamplona (2016), desde 2005 dirige su propio estudio de diseño y comunicación, desde el que desarrolla proyectos para empresas e instituciones.

Su trayectoria artística incluye las exposiciones individuales de fotografía 'Norte de Etiopía' (La CALA, Chodes, Zaragoza, 2013), 'Orillas' (La CALA, Chodes, Zaragoza, 2016) y 'Hasta donde llega el agua', presentada en el Polvorín de la Ciudadela de Pamplona (2019), la Casa de Cultura de Sangüesa (2019) y la Casa de Cultura de Noáin (2021). En 2019 expuso en el Batán de Villava las serigrafías realizadas para la Memoria Visual de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en la exposición 'Agua, residuos, transporte* vida'.

Ha participado asimismo en las exposiciones colectivas 'Arte y naturaleza' (Ciudadela de Pamplona, 2020) y 'Ficcionar el presente' (Museo de Navarra, 2026). Su obra forma parte de la colección del Museo de Navarra.