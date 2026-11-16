El Museo de Navarra presta la Estatua togada de Pompelo al Museo Nacional de Arte Romano de Mérida

Togado de Pompelo - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Navarra prestará la Estatua togada de Pompelo y una placa de bronce de Andelo al Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) de Mérida (Badajoz), con motivo de la celebración del 40º aniversario de la inauguración de este centro en su actual sede, un edificio proyectado por el arquitecto navarro Rafael Moneo.

El MNAR celebra este aniversario ampliando sus instalaciones con una nueva sala de exposiciones temporales, diseñada también por el mismo Moneo, donde se exhibirá las piezas navarras.

Entre las obras prestadas destaca la estatua de Pompelo recuperada para el patrimonio de la Comunidad foral tras 127 años en paradero desconocido.

La nueva sala del MNAR inaugura su actividad expositiva con una gran exposición de calado internacional, bajo el título 'A la Sombra de Vulcano. Bronce Romano en Hispania', que va a tener lugar entre el 20 de noviembre de 2026 y el 31 de marzo de 2027.

Esta nueva muestra, comisariada por Trinidad Nogales, directora del MNAR, busca "no sólo poner al día" la exposición 'Los Bronces Romanos en España', celebrada en Madrid en el Palacio de Cristal del Retiro en 1990, sino "acercar tanto a la comunidad científica como a la ciudadanía un material de gran prestigio en la sociedad romana, el bronce". Un material que, "además de acuñar moneda, fue soporte de manifestaciones religiosas, privadas, legislativas, profesionales y, por supuesto económicas".

El MNAR, como centro investigador y difusor de la cultura romana, ha organizado además el XXIII Congreso Internacional de Bronces en la Antigüedad. Dedicado a la recuperación, conservación y exposición de los bronces antiguos, el congreso reunirá entre los días 25-28 de noviembre, a especialistas internacionales para debatir los avances recientes en investigación, conservación y museografía de estos materiales, en paralelo a la inauguración de la exposición. Ambos pretenden "ser punto de referencia e interés social en su especialidad".

LAS PIEZAS DEL MUSEO DE NAVARRA

La Estatua togada de Pompelo es una excepcional escultura romana de bronce hallada en Pamplona en 1895. Tras su descubrimiento, "permaneció en paradero desconocido durante más de un siglo en manos privadas de Francia y Estados Unidos, hasta que fue identificada casualmente en una ponencia en Alemania en 2015".

Tras un "largo proceso de negociación con su propietario", regresó a Pamplona en 2022 y fue adquirida definitivamente por el Gobierno de Navarra en 2023.

A lo largo de los años, su interpretación "ha evolucionado notablemente": pasó de ser considerada la diosa Ceres o un togado masculino de época Flavia, a ser identificada en 2024 por expertos alemanes como la representación de una niña de 10 a 12 años vestida con toga praetexta y portando un haz de espigas.

En este caso, se trataría de una pieza "de singular relevancia mundial, al ser el único ejemplo conocido en el Imperio Romano de una estatua de bronce que representa a una muchacha togada, lo que servía para visibilizar su condición jurídica de ciudadana romana de pleno derecho".

Por su parte, la lámina de bronce de Andelo es una placa epigráfica de bronce del siglo I o II d.C., hallada tras una excavación clandestina en Mendigorría (Navarra) y entregada al Museo de Navarra en 1984.

La pieza servía como forro para el pedestal de una estatua dedicada a Apolo Augusto, costeada por dos ediles locales llamados Sempronius Carus y Lucretius Martialis. El texto, grabado en letras capitales con signos de puntuación decorativos, "es una prueba clave de la organización municipal de la ciudad romana de Andelo".

Además, "demuestra cómo las élites indígenas vasconas adoptaron el culto imperial como vía de integración social y política en el Imperio Romano, convirtiéndose en uno de los bronces históricos más importantes recuperados en Navarra que logró salvarse de ser fundido a lo largo de los siglos".