Presentación de 'Las muecas', de Mònica Planes - FUNDACIÓN MUSEO OTEIZA

PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Oteiza ha presentado este miércoles 'Las muecas', un proyecto de Mònica Planes desarrollado expresamente para el centro de Alzuza en el marco de la primera edición de la Beca OTEIZA-LABORAL Kutxa para el fomento de la creación artística.

La exposición reúne dos conjuntos escultóricos que "dialogan entre sí y con los espacios del Museo para explorar los vínculos entre los procesos escultóricos contemporáneos, los materiales, el cuerpo y la arquitectura".

La propuesta, que podrá visitarse del 25 de noviembre de 2026 al 28 de febrero de 2027, se articula en torno a las series Bamboleos y Las muecas. A través de materiales como el heno prensado, el cartón y la escayola, Planes "aborda la escultura como un ámbito de transformación y revisa formas de representación procedentes de la arquitectura y la tradición clásica".

La primera serie, titulada Bamboleos, se sitúa en el patio exterior del Museo, propone una revisión del concepto de friso -ligado al propio proyecto de Oteiza para Arantzazu- en relación con su narrativa extendida, "capaz de representar un relato a través de una organización espacial dinámica que requiere del movimiento del público para completar su lectura". El uso del heno prensado en estas piezas "introduce, además, una dimensión orgánica y vital en la escultura, acercándola a la idea de un cuerpo cambiante, sujeto a procesos de transformación".

El segundo conjunto, que da título al proyecto, está formado por cuatro esculturas distribuidas por diferentes espacios del Museo. Su punto de partida son las pequeñas figuras de la cultura griega que representaban a Baubo, una figura femenina vinculada al humor liberador y la fertilidad.

En estas representaciones, "la boca y los órganos sexuales se fusionan y establecen una relación entre el habla, el cuerpo y la capacidad generadora". Para desarrollar estas piezas, Planes combina cajas de cartón utilizadas habitualmente para productos de comida rápida con escayola y transforma envases cotidianos en volúmenes escultóricos sólidos.

El encuentro entre ambos materiales "da lugar a formas que evocan el cuerpo y revisan los modelos de representación clásica desde los lenguajes y las prácticas artísticas contemporáneas".

UNA BECA PARA IMPULSAR LA CREACIÓN CONTEMPORÁNEA

El proyecto de Mònica Planes fue seleccionado el pasado mes de mayo entre cerca de sesenta candidaturas presentadas a la primera edición de la Beca OTEIZA-LABORAL Kutxa.

El jurado estuvo integrado por Oskia Ugarte, directora del Centro de Arte de Huarte; el artista David Bestué; Pello Baiona, responsable de Empresas de Navarra de LABORAL Kutxa; J.P. Huercanos, subdirector del Museo Oteiza; y Miren Epalza, responsable de Finanzas del Museo Oteiza, que ejerció las funciones de secretaría.

De periodicidad anual, la beca "nace de la convicción de que la obra de Jorge Oteiza constituye un territorio vivo y un laboratorio conceptual desde el que abordar el presente". Su "pensamiento estético y su compromiso humanista" ofrecen un marco para "impulsar la creación como una práctica capaz de transformar nuestra manera de habitar y comprende nuestra realidad".

La iniciativa expresa, asimismo, "el compromiso compartido del Museo Oteiza y LABORAL Kutxa con el arte y la creación como herramientas de transformación social y cultural".

Mònica Planes (Barcelona, 1992) es graduada en Bellas Artes (2014) y Máster en Producción e Investigación Artística (2016), por la Universidad de Barcelona. Ha expuesto en Fundación Suñol (2017), Fundación Arranz-Bravo (2018), Centro Cívico Can Felipa (2020), Gelateria Sognio di Gicchio en Bologna (2022), galería àngels barcelona (2017, 2021, 2025) y galería Fuorcherello en Torino (2025).

Su obra ha formado parte de exposiciones colectivas en Sala de Arte Joven Madrid (2021), TEA Tenerife (2023), C3A Córdoba con TBA21 (2023), La Casa Encendida (2024), Museo Patio Herreriano Valladolid (2024), MACBA (2025) y Museo Reina Sofía (2026).

Ha recibido becas y premios, entre ellos Fundación Felícia Fuster (2016), Han Nefkens - Posgraduados UB (2016), Fundación Guasch Coranty (2017), Premi Art Jove (2018), Ayudas Injuve para la Creación Joven (2018-2019), Barcelona Crea (2021) y Premio Generación (2023).

Fue finalista del III Premio Cervezas Alhambra (2019), Premio Miquel Casablancas (2020) y Biennal d'Art Ciutat d'Amposta BIAM (2018, 2020). Ha realizado residencias en Bulegoa z/b Bilbao (2023), Academia de España en Roma (2024) y en Gasworks, Londres (2026).

Su obra está en colecciones como Museo Reina Sofía, Colección Nacional Generalitat de Catalunya y Ayuntamiento de Barcelona - MACBA. Recientemente, ha recibido una beca Leonardo de la Fundación BBVA y prepara una exposición individual para el próximo ciclo del Espai 13 de la Fundación Miró de Barcelona comisariado por Margot E. Cuevas.

UN PROYECTO PEDAGÓGICO CON EL CIP DE HUARTE

Durante los meses de enero y febrero de 2027, la propuesta de Mónica Planes será el punto de partida de un proyecto pedagógico con alumnado del Grado Superior de Integración Social del CIP de Huarte, centro integrado politécnico de Formación Profesional de la red pública de Navarra.

A partir de la obra de esta artista, el programa propondrá una reflexión sobre "el uso de materiales de origen natural en la creación y su relación con el medio ambiente, las relaciones interpersonales y el valor de la creación contemporánea en la vida cotidiana".

Esta colaboración "inicia una línea de trabajo que busca vincular cada proyecto seleccionado en las sucesivas convocatorias de la beca con una propuesta pedagógica desarrollada junto a centros educativos y asociaciones del entorno".