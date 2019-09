El Museo Universidad de Navarra inaugura una nueva temporada con la exposición del artista japonés Hiraki Sawa

Publicado 31/08/2019 17:29:51 CET

Exposición 'Memoria Paralela', de Hiraki Sawa - UNIVERSIDAD DE NAVARRA

También acogerá el debut en España de National Dance Company Wales, que ofrecerá funciones el 3 y 4 de octubre

PAMPLONA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo Universidad de Navarra (MUN) abre su nueva temporada con la inauguración de la exposición 'Memoria paralela', del artista japonés Hiraki Sawa, el próximo 25 de septiembre, y con el debut en España de National Dance Company Wales, que ofrecerá funciones el 3 y 4 de octubre. Además, en septiembre comenzará también el nuevo programa de cine, que arrancará con el ciclo dedicado al cineasta francés Jacques Demy.

En las obras de Sawa de 'Memoria Paralela', objetos e imágenes tomados de fotografías "cobran vida y se desplazan en espacios domésticos, casi de manera onírica, recreando tanto los recuerdos que pueblan nuestra mente como los que han podido ser olvidados". De esta forma, el hilo conductor de la muestra establece paralelismos con la memoria y el olvido, "explorando los recuerdos que rescata de la amnesia colectiva imperante en nuestro tiempo", explica el MUN en una nota.

Además de esta exposición, el próximo 23 de octubre se inaugurará 'Jane Clifford. El Tesoro del Delfín'. La muestra, comisariada por Mario Fernández, reúne 54 fotografías históricas del siglo XIX, de las obras que componen 'El Tesoro del Delfín', una colección de objetos de cristal de roca y piedras duras que alberga el Museo del Prado. La autoría de este temprano ejemplo de fotografía documental se atribuye a la británica Jane Clifford.

Tanto Hiraki Sawa como el comisario Mario Fernández impartirán una masterclass abierta al público sobre cada exposición. Además, se han organizado actividades en torno a las muestras, como el ciclo 'Hausu. Espacios domésticos en el cine japonés', con proyecciones los sábados de noviembre a enero; y la conferencia performativa 'A propósito de Jane Clifford', con la artista María Gimeno.

TEATRO Y DANZA

En el ámbito de las artes escénicas, la temporada comenzará con el espectáculo, patrocinado por Zurich, de la compañía de danza contemporánea de Gales, que ofrecerá dos funciones con programas distintos. Ambos días la compañía interpretará 'Tundra', de Marcos Morau, que el 3 de octubre irá precedida por la pieza 'Folk de Caroline Finn' y el 4 de octubre por 'Atalay' de Mario Bermúdez Gil. La compañía visita por primera vez España tras exitosas giras por Alemania, Austria, Suiza, Hungría, Polonia o Hong Kong y aterriza en Pamplona directamente desde Japón.

Esta temporada se celebrarán las nuevas ediciones de 'Clásicos en el Museo', en colaboración con el Grupo de Investigación del Siglo de Oro de la Universidad de Navarra (GRISO) y Museo en Danza, centrado en la creación dancística contemporánea.

'Clásicos en el Museo' se acerca al teatro del Siglo de Oro desde una mirada actual recorriendo la obra de Calderón, Lope de Vega, Cervantes, Rojas Zorrilla, Lope de Rueda y Quiñones de Benavente. El ciclo comenzará con 'Entre Bobos anda el juego', una obra de Rojas Zorrilla Noviembre Teatro y la Compañía Nacional de Teatro Clásico con dirección de Eduardo Vasco. También se representarán 'Querella de Lope y las mujeres', un monólogo de Carolina Calema con texto de Yolanda Pallín que presenta los personajes femeninos de Lope desde la mirada actual; 'No hay burlas en el amor' de Calderón de la Barca, que se representará con marionetas gigantes; y 'De los que entran sin pagar en la comedia', un repaso de las hilarantes obras cortas del Siglo de Oro con dirección y dramaturgia de Liuba Cid.

La segunda edición de 'Museo en Danza', patrocinado por Obra Social La Caixa y Fundación Caja Navarra y subvencionado por el INAEM, será inaugurada por la compañía del Premio Nacional Antonio Ruz, con el espectáculo 'Presente'. Además, el coreógrafo y bailarín estrenará en las salas expositivas la obra de nueva creación 'Transmutación'. Esta edición incluye el estreno absoluto de 'No hay flores inútiles', una obra de danza y poesía de Elephant in the Black Box sobre las mujeres y la guerra civil.

En el teatro estarán también Lava Compañía de Danza, con dirección artística de Daniel Abreu, y Paula Quintana con 'Las alegrías'; la coreógrafa chilena María Siebald presenta una obra que utiliza el lengua de signos como vehículo para la danza. En las salas del Museo podrá verse la compañía de Matxalen Bilbao y Taiat Dansa y habrá encuentros con los coreógrafos Antonio Ruz y Daniel Abreu. La temporada incluye también un encuentro con Ignacio García, director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS

Esta temporada regresa también una nueva edición del programa de conferencias 'La obra escogida por...', en el que artistas, críticos, comisarios y directores seleccionan una obra de la colección o elementos artísticos del edificio para ofrecer una lectura personal. En esta ocasión participan los artistas Daniel Purroy y Paco Polán y el arquitecto Francisco Mangado.

También se han programado seminarios como 'Mujeres que observan. Ciencia, arte y género en las dos Españas' con Juan Pimentel; y 'La (des)institución del espacio público a través de las prácticas artísticas' con Óscar Cornago. Además, se ha programado un nuevo taller, 'La escritura de narrativa breve' con cuentos de Borges.

Por su parte, desde el Área Educativa, el Museo sigue impulsando programas escolares, así como talleres infantiles. Cada mes, organiza uno vinculado a una de las exposiciones temporales o a la colección, dirigido a niños de 4 a 14 años. Este año, además, tendrá lugar el Proyecto colaborativo 'Rothko 50', para conmemorar el 50 aniversario de la obra 'Sin título' de Mark Rothko.

Los más pequeños también podrán fomentar su creatividad y sensibilidad a través de la música, la danza y las artes plásticas con el Taller de Iniciación a las Artes Escénicas 'La Torre de Babel', inspirado en la obra homónima de Eusebio Sempere.