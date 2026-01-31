Los museos de Navarra recibieron en 2025 más de 400.000 visitas, un 8,2% más que el año anterior

Archivo - Fachada del Museo de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los catorce equipamientos que pertenecen al Registro de museos y colecciones museográficas permanentes de Navarra, agrupados en la marca 'Museos de Navarra/Nafarroako Museoak', han contabilizado 411.456 visitas a sus exposiciones permanentes y temporales durante el año 2025, lo que ha supuesto un incremento del 8,2% respecto al año anterior.

En un comunicado, el Gobierno de Navarra ha destacado que son "los mejores resultados de público obtenidos desde que se recogen datos estadísticos de manera sistematizada", lo que indica que "se mantiene la recuperación del público en los equipamientos museísticos, y la consolidación del sector en nuestra Comunidad".

Algunos museos destacan por la actividad expositiva que han desplegado, mostrando una tendencia al alza en su número de visitas respecto al año anterior. Así, el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno asciende un 64,89%, el Museo del Carlismo un 26,93% y el Museo de Navarra un 26,30%.

En cuanto a las personas visitantes, sobre un total de 250.670, el Museo Castillo de Javier continúa este año siendo el centro con mejores datos con 67.009, seguido por el Museo de Navarra con 55.246 y el Museo Universidad de Navarra con 35.177.

En relación con la labor didáctica llevada a cabo con grupos escolares, sobresalen el Museo de Navarra con 9.766 personas visitantes, la Fundación Museo Jorge Oteiza con 6.038 y el Museo Universidad de Navarra con 5.114.

SISTEMAS DE RECOGIDA DE DATOS

Los centros museísticos utilizan un mismo sistema de recogida de datos de público, que distingue entre persona visitante (la persona física que visita la exposición permanente y/o las exposiciones temporales) y visita (visitas que reciben las exposiciones permanentes y/o temporales de cada centro). El indicador 'visita' refleja, por tanto, el uso que cada persona realiza de las exposiciones que el centro ofrece. Con el término 'persona usuaria' se indican las personas que participan de cualquier otro servicio que ofrece el centro museístico (talleres, cursos, etc.).

Desde 2022 existe la obligación de recoger los datos de público desagregados por sexo, siguiendo las directrices que establece el Plan de Igualdad del Gobierno de Navarra (2022-2027). El número de mujeres visitantes ha sido ligeramente superior, arrojando una cifra del 51,61% del total, mientras que en el total de personas usuarias masculinas es de 50,86%, ligeramente superior a lo habitual debido a los resultados que ofrece el Museo Universidad de Navarra (53,78%).

En 2025 la mayor afluencia de visitantes se ha producido en los meses de agosto (30.594), seguido de marzo (26.334) y abril (26.307). La media de visitantes de 2025 mantiene la tendencia al alza.

Los centros realizan, además, de forma optativa, recuentos estadísticos personalizados en los que se incluyen otros conceptos, como la actividad online, la información específica sobre el público de cada exposición, o la procedencia de las personas visitantes por código postal.

El análisis de los datos de público de los centros museísticos muestra que se mantiene el perfil del año anterior. El 43,88% de las personas visitantes proceden de Navarra, el 73,22%, realizan la visita de forma individual, por la mañana el 66,62 % y con entrada gratuita el 62,22%.

Las personas visitantes procedentes de la Comunidad foral se acercan a la mitad del total (43,88%). Se observa un incremento del turismo nacional, procedente de otras comunidades autónomas, que supone un 42,79%. El público extranjero se reduce ligeramente respecto a 2024 (13,33%).

ACCESO GRATUITO

En 2025 ha aumentado el porcentaje de personas que visitaron los Museos de Navarra de forma gratuita, alcanzando el 62,22%. La novedad en 2025 ha sido que tanto el Museo de Navarra como el Museo Universidad de Navarra han ofrecido entrada gratuita a todas las personas visitantes durante parte del año. Todos los equipamientos que no son de acceso gratuito tienen, no obstante, establecidos determinados días u horarios de entrada libre.

La Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, en cumplimiento de la Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra, está trabajando en "mejorar y facilitar" el acceso de la ciudadanía a los fondos de las colecciones de los Museos y Colecciones Museográficas Permanentes.