La música electrónica de la australiana CC:DISCO! abre la programación sanferminera en la plaza de la Compañía

CC:DISCO! actuará en el escenario de la Plaza Compañía. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

CC:DISCO!, una de las DJ del house australiano más interesante del momento, será la actuación estelar del 6 de julio en la plaza de la Compañía. Un año más, el inicio de las fiestas se dedica a la música electrónica con tres propuestas que se sucederán desde las 19 horas hasta la medianoche. El navarro Odd Signals abrirá el cartel para dar paso después a CC:DISCO! y terminar con Celia Carrera.

De ser una residente abriendo a grandes figuras de la electrónica, a encabezar ella carteles de clubes por todo el mundo, grabar un 'Essential Mix' para BBC y actuar en festivales como Glastonbury o Sònar. CC:DISCO! llega desde la zona rural de Victoria con su sonido "enérgico, romántico, juguetón y estimulante". Como productora musical, CC ha creado una serie de temas "perfectos para festivales", primero con su EP debut 'Chez Moi' (con la participación de Confidence Man) en Phantasy Sound, el sello de Erol Alkan, y después en su propio sello, Miami Daddy, que fundó en 2024. Los dos primeros EP del sello, 'Touch The Vibe' y 'Magic Is In The Tempo', ambos con Jennifer Loveless, mostraron las tres grandes pasiones de CC: el sonido balear, la percusión y la energía femenina.

En los últimos años ha profundizado su conexión con la escena de Lisboa, coorganizando fiestas de baile del Club CCC y actuando en clubes underground como Outra Cena y Planeta Manas. Durante sus años de gira, CC también ha mantenido un estrecho vínculo con la escena australiana y con los músicos que conoce en sus viajes, canalizando esas relaciones en dos volúmenes de su recopilación 'First Light'.

ODD SIGNALS PARA ABRIR Y CELIA CARRERA PARA CERRAR LA JORNADA

Odd Signals es el seudónimo del navarro Ander Elustondo, que será el que abra el cartel a las 19 horas. Sus sesiones suelen tener la música house como raíz, aunque no se cierra a ningún género específico. Suele dejar patente su debilidad por todo lo que llega desde el Reino Unido, lo que le ha llevado a actuar y organizar eventos junto a su colectivo DLC Kultur en diversos clubes y fiestas. Recientemente a colaborado con el sello navarro Buenobueno Discos en varios lanzamientos físicos junto a Rapha Mundi y Piek.

Ya por la noche, a partir de las 22.30 horas, continuará la fiesta con Celia Carrera, DJ originaria de Cantabria y afincada en Pamplona, que ha desarrollado su identidad artística en la escena vizcaína, "un entorno que le ha permitido explorar con libertad sin limitarse a etiquetas musicales".

Su enfoque se basa en una selección "sensible y exhaustiva" que busca la armonía entre géneros -dub, house, bass, techno o trance-, incorporando además "una marcada afinidad por la escena británica", influencias que han ido moldeando su sonido con el tiempo. Ha logrado consolidarse en la escena con una voz propia en constante evolución, compartiendo escenario con artistas de renombre como Daniel Avery, Der Dritte Raum, Isabella, Octave One o Kink; y actuando en festivales de renombre como BIME Live, Dantz Festival, Dantz 1000 Gradutan o Dantz Point Ciudadela.