NA+ critica que la FNMC informe favorablemente la nueva financiación local sin acuerdo en asuntos de "importante calado"

PAMPLONA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Navarra Suma ha criticado que la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) vaya a informar favorablemente el nuevo modelo de financiación local propuesto por el Gobierno foral "a pesar de que hay muchos puntos, y algunos de importante calado, en los que se no está de acuerdo y de que no se ha trabajado en común con el Gobierno de Navarra para consensuar la norma".

"Se va a dar carta blanca al Gobierno de Navarra para que haga y deshaga a su antojo con el reparto del fondo de participación de las entidades locales en los tributos de Navarra después de que no se haya contado con la entidad", ha reprochado en un comunicado.

La coalición ha afirmado que "en la última ejecutiva de la Federación se acordó aportar, junto con el informe favorable, una serie de propuestas a introducir en la norma, pero sin condicionar su voto favorable a que se cumplan o no esas exigencias". "Es decir, quiero que se cambien cosas, pero si no se cambian no pasa nada, lo aprobamos igual", motivo por el que Navarra Suma votó en contra de la propuesta, ha indicado.

NA+ ha destacado que "algunas de las propuestas que se trataron en esa ejecutiva eran de calado y suponían, de facto, dar la vuelta a toda la norma para pasar a financiar los servicios teniendo en cuenta las competencias y servicios que prestan los ayuntamientos y no con la fórmula que dicen que es técnica, pero que es política, y que parece el resultado de varias pruebas de 'ensayo/error' hasta que les han cuadrado los números, sobre todo a Bildu".

En este sentido, ha criticado que EH Bildu "hizo su paripé habitual, aportando un documento con numerosas propuestas de cambio, algunas importantes. Pero dio su voto favorable, se introduzcan sus cambios o no". "Tal vez confiado de su poder en el Parlamento para, si le conviene, cambiar lo que le parezca ya que se siente el que manda", ha planteado.

CASTILLO "ANTEPONE SU SUBORDINACIÓN" AL "INTERÉS" DE LOS MUNICIPIOS

Por otro lado, la coalición formada por UPN, PP y Cs ha rechazado el "comportamiento" del presidente de la FNMC, Juan Carlos Castillo, de quien ha dicho que "antepone su subordinación, tanto al gobierno como a Bildu, a los intereses de los municipios y concejos de Navarra".

"Ya no sólo por no defender a Pamplona, sino también por no defender a todos aquellos Ayuntamientos y Concejos que no suben su financiación o que no se les sube lo que les correspondía, muchas de ellas pequeñas y en riesgo de despoblación, que ahora no van a poder hacer frente a gastos como el alumbrado o los cementerios, lo que demuestra el nulo interés, tanto del Gobierno como del presidente de la FNMC, por esta problemática", ha reprochado.

Según la coalición, el presidente de la FNMC "pretende que Navarra Suma participe en este paripé de participación votando sólo las propuestas de Bildu tras excluir las nuestras. No vamos a hacerlo. No vamos a votarlas para que quede claro el montaje a que nos quieren someter".

NA+ ha aseverado que "Bildu predica, el presidente de la Federación de Municipios y Concejos dice amén y aquí paz y después gloria".

Además, la formación ha censurado que la FNMC, "con su presidente a la cabeza, ha obviado las propuestas de los alcaldes que representan a más de la mitad de los navarros, demostrando su radicalismo, su clasismo y las deudas, pasadas y futuras que tiene que pagar". Y ha confiado en que sus demandas "puedan ser, por lo menos, votadas en el Parlamento". A este respecto, ha aclarado que su voto es desfavorable a la aprobación del nuevo modelo mientras sus propuestas no sean aceptadas.

"Apostamos por un modelo en el que los Ayuntamientos reciban la financiación en función de los servicios que prestan; que se garantice la subida del IPC más dos para todos los conceptos del Fondo de Participación, incluido el de Cohesión Territorial; que se mantenga la Carta de Capitalidad para Pamplona y que se trabaje en la Carta de Capitalidad de Tudela, una promesa de la propia presidenta de Gobierno", ha explicado.

Sobre dicha carta, ha considerado que "el estudio presentado por Tudela que justifica su carta sí es un estudio técnico, y no lo que nos han vendido del gobierno".

Además, ha exigido que "la garantía del 100% del cobro del Fondo, respecto al año anterior, sea para todos los Ayuntamientos y Concejos, incluyendo los mayores de 5.000 habitantes, y que los ayuntamientos, como en años anteriores, puedan ver incrementado ese fondo con el IPC+2 para que puedan mantener sus servicios".