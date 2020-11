NA+ critica el "incumplimiento de las principales actuaciones" anunciadas por Santos al inicio de la legislatura

PAMPLONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Navarra Suma, Jorge Esparza, ha criticado "el incumplimiento de las principales actuaciones anunciadas por el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, al inicio de la legislatura".

Por ello, ha solicitado su comparecencia en el Parlamento para que evalúe el grado de ejecución de los compromisos adquiridos en el ámbito de las políticas migratorias.

"Han pasado 14 meses desde que se inició el trabajo de este nuevo departamento y las acciones e iniciativas impulsadas en el terreno de las políticas migratorias han brillado durante todo este tiempo por su ausencia lamentablemente", ha criticado en una nota Jorge Esparza, quien se ha preguntado "a qué se han estado dedicando el consejero y la directora general durante todos estos 14 meses".

Así, ha citado como cuestiones pendientes la "no evaluación del actual protocolo para personas refugiadas", la "no elaboración de un plan de lucha contra el racismo y la xenofobia", la "no coordinación de una comisión interdepartamental", así como la "no creación de un Observatorio de Derechos de Personas Migrantes, acciones que en septiembre de 2019 el Departamento fijaba como prioritarias".

"Otras acciones como la elaboración de un protocolo integral de acogida para personas migrantes, la elaboración de un Plan de Convivencia intercultural o la puesta en marcha de un programa de mentoría entre iguales venían expresamente recogidas en los presupuestos de 2020, por lo que debemos entender que la idea del Departamento era desarrollarlas durante ese ejercicio, pero va a acabar el año sin haber sido capaces de poner en marcha ninguna de estas tres iniciativas", ha añadido.

Asimismo, ha señalado que, "según ha reconocido el propio Departamento a través de una petición de información realizada por nuestro grupo parlamentario, los planes de la dirección general son inejecutar el 66% de la partida de subvenciones a entidades sociales y el 33% de la destinada a entidades locales para proyectos de convivencia y sensibilización en esta materia".

"Contrasta lamentablemente la ambición con la que el señor Santos se presentó en septiembre de 2019 en el Parlamento para contarnos sus planes en el ámbito de las políticas migratorias y las escasas iniciativas, el poco trabajo, que más de un año después se observan", ha concluido el parlamentario de NA+