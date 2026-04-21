Nace 'EH Bildu Erribera' para trabajar propuestas centradas en el desarrollo de la Ribera

Presentación de 'EH Bildu Erribera' - EH BILDU

PAMPLONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha lanzado 'EH Bildu Erribera', una nueva formación cuyo objetivo será trabajar propuestas centradas en el desarrollo de la Ribera, con salud, energía, obras públicas y desigualdad social como ejes de trabajo.

Cortes ha sido el lugar elegido por 'EH Bildu Erribera' para presentarse públicamente y dar a conocer las líneas estratégicas de su proyecto político.

Según han señalado, "salud, energía, obra pública y desigualdad social son temas fundamentales que preocupan y afectan directamente al día a día de la población de la Ribera y que están siendo utilizados por la derecha para generar frustración y odio con un fin partidista".

Ante "una derecha inmóvil que no ofrece alternativas ni tan siquiera desde los ayuntamientos que gobiernan", el grupo de jóvenes que forman 'EH Bildu Erribera' han defendido que "en EH Bildu planteamos un debate serio, donde se ponga en el centro a las personas y que sirva para desarrollar modelos públicos de gestión que mejoren la calidad de vida de las y los Riberos".

Para ello, según han indicado desde EH Bildu en una nota, han organizado un ciclo de charlas que dará comienzo el 7 de mayo en Cortes y concluirá el 21 del mismo mes en Tudela. En total, serán cinco sesiones abiertas a toda la ciudadanía en las que se abordarán temas como la migración y la convivencia, la situación geopolítica y la transición ecosocial, los retos del sistema público de salud navarro en la Ribera o el estado de las grandes infraestructuras proyectadas en la zona.

"Queremos debatir con la ciudadanía sobre la situación actual y sobre cómo transformarla desde las instituciones y los distintos agentes sociales riberos para frenar la ola reaccionaria y ofrecer un futuro a las y los Riberos", ha subrayado desde la nueva formación.

Por último, 'EH Bildu Erribera' ha anunciado que el 6 de junio se celebrará una jornada festiva en Tudela bajo el lema 'Erribera Batuz Eguna' (día de unión de la Ribera) donde se unirán "la reivindicación política, la buena música y una mejor comida".