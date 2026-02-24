Nace RuralBizi, una nueva red rural para "dinamizar el emprendimiento" en los pueblos de Navarra

El consejero Aierdi, junto a los participantes en la presentación de la iniciativa Ruralbizi - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha puesto en marcha 'RuralBizi', una nueva red rural creada para "dinamizar el emprendimiento de jóvenes" en los pueblos de la Comunidad foral, favorecer la creación de empleo y "revitalizar" el medio rural.

Una decena de jóvenes, que este martes se han dado cita en un acto celebrado en la sociedad de Barásoain, y varias entidades colaboradoras nutren esta red, que acaba de echar andar "con vocación de expandirse para mostrar que las zonas rurales forman un entorno con grandes posibilidades de emprender y ganar en calidad de vida, alrededor tanto de labores relacionadas directamente con el sector agroalimentario como de actividades de servicios que contribuyen igualmente a dinamizar los entornos locales".

Para ello, la Dirección General de Desarrollo Rural, bajo la coordinación técnica de la sociedad pública INTIA, ha puesto en marcha la plataforma RuralBizi, que ofrece información y contenidos actualizados sobre el medio rural navarro, tales como convocatorias de ayudas, oportunidades, intercambio de experiencias y recursos para poder vivir y trabajar en un entorno local, tanto a nivel individual como parte de un colectivo o empresa.

En el acto celebrado en Barásoain, el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mª Aierdi, ha presentado la nueva red acompañado por autoridades locales, agentes y ciudadanía implicada en su creación, además de jóvenes que ya forman parte de la misma y que han contado sus historias en primera persona.

Aierdi ha destacado que "el relevo en las explotaciones agrarias, la incorporación de jóvenes o el arraigo poblacional en las zonas rurales con actividades que generen empleo son cuestiones que actualmente resultan claves para el primer sector y, por ello, además de las diferentes líneas de ayuda que ponemos en marcha a través del programa Lurberri, nos parece imprescindible que las personas que deciden emprender estén asesoradas y se sientan acompañadas en todo el proceso".

UNA VEINTENA DE ENTIDADES COLABORADORAS

Inicialmente, una veintena de agentes se han adherido a la red RuralBizi para trabajar en red, compartir y proyectar todas aquellas oportunidades (convocatorias, agenda, espacios de colaboración o experiencias) que afecten a los entornos rurales de Navarra.

Entre ellas, se encuentran los grupos de acción local Cederna Garalur, TEDER y Consorcio de Desarrollo de la Zona Media; las entidades municipales de Obanos, Basaburua, Arguedas, Cendea de Galar y Junta de las Amescoas; Federación Navarra de Municipios y Concejos; los colectivos Zunbeltz, Mendikoa y EHKOlektiboa; Aierdi Ingenieros; Gidari artzain eskola; Mirua cooperativa; la Denominación de Origen Queso Idiazabal o la asociación de la industria agroalimentaria ALINAR, entre otras.

La creación de esta red se alinea con la estrategia del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Ejecutivo foral para "rejuvenecer y modernizar el sector primario, así como diversificar las actividades en el medio rural de Navarra, adaptándose a las especificidades locales de cada zona concreta".

En este sentido, el consejero Aierdi ha destacado que "hasta la fecha, la difusión de recursos en el ámbito rural navarro se encontraba fragmentada, obligando a la ciudadanía a consultar múltiples fuentes, pero la nueva red RuralBizi busca tender puentes entre iniciativas, creando un espacio de difusión, encuentro y comunicación donde confluyan experiencias, contenidos y oportunidades".

Uno de los pilares fundamentales de la plataforma es "servir como punto informativo de referencia". Así, entre los servicios que ofrece, destaca la puesta a disposición de información sobre ayudas, a través de un buscador "intuitivo" para convocatorias de subvenciones públicas y privadas, tanto para el sector primario como para infraestructuras y servicios rurales.

Asimismo, el proyecto proporciona asistencia en materias como la formación y la celebración de eventos, con la difusión de iniciativas formativas y jornadas técnicas, o las buenas prácticas, conformando un espacio para compartir casos de éxito y proyectos inspiradores en el medio rural.

También sirve la iniciativa para compartir noticias relevantes relacionadas con el sector y el entorno rural, y dispone también de un espacio ('Historias RuralBizi') para "conocer y poner en valor a aquellas personas que deciden apostar por vivir y trabajar en los pueblos navarros, historias comprometidas con el futuro del medio rural".

HISTORIAS EN PRIMERA PERSONA

Durante el acto de presentación se han podido escuchar precisamente algunas de las historias contadas de primera mano por parte de las personas "que ya han dado ese paso de vivir y trabajar en los pueblos de la Comunidad y de comprometerse con el futuro del medio rural".

Entre ellas, ha participado Sandra Urra, emprendedora rural y fundadora del colectivo de mujeres 'Pueblerinas', que ha hablado de cómo ha sido su proceso de emprender como mujer joven y rural.

"La falta de referentes de proyectos pequeños marcó los inicios de mi andadura", ha señalado, "pero hoy en día veo que es posible emprender en lo audiovisual, desde el arte y la cultura en un pueblo del Valle de Yerri".

También ha compartido su testimonio Teresa Etxarri, veterinaria de Mezkiritz, quien ha explicado cómo un nicho de mercado la llevó a emprender desde su oficio para "hacer las cosas a la manera que me gusta, desde la ética personal".

Asimismo, en la jornada también han participado, contando y contrastando sus experiencias los jóvenes ganaderos Santi Iriguibel y Patxi Irigarai, la dinamizadora local Ana Roldán o la enóloga Rebeca Lecumberri.