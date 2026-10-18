El Nafarroa Oinez 2026 acoge el despliegue del equipo móvil transfronterizo del proyecto europeo SA-URG

Equipo movíl transfronterizo SA-URG. - NAVARRABIOMED

PAMPLONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Nafarroa Oinez 2026 se ha convertido este domingo en escenario de cooperación transfronteriza en emergencias sanitarias con el despliegue del equipo móvil transfronterizo del proyecto europeo SA-URG. La actividad ha reunido a profesionales de distintos servicios de urgencias y emergencias de ambos lados de los Pirineos con el objetivo de "seguir avanzando en la construcción de una respuesta sanitaria más coordinada y eficaz ante situaciones de alta complejidad".

Profesionales procedentes de Navarra, Euskadi, Cataluña, Occitania, y de Bayona participan en una actividad práctica de coordinación que permite entrenar procedimientos comunes, reforzar el trabajo conjunto entre equipos y poner a prueba algunas de las herramientas desarrolladas durante los últimos años en el marco del proyecto, explican en una nota de prensa desde Navarrabiomed.

La jornada sirve para evaluar aspectos clave para la respuesta sanitaria transfronteriza como la coordinación operativa, la comunicación entre servicios y la identificación de "barreras administrativas, organizativas y jurídicas que todavía dificultan una actuación plenamente integrada entre distintos sistemas de emergencias".

La jornada ha contado con la visita institucional de la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo. Durante su visita, ha puesto en valor la cooperación transfronteriza como "una herramienta clave para afrontar los desafíos compartidos por los territorios fronterizos, especialmente en ámbitos tan sensibles como la atención sanitaria en emergencias que no entienden de fronteras".

Ollo ha subrayado que las zonas fronterizas afrontan "retos específicos que exigen una mayor coordinación entre instituciones y servicios públicos". Asimismo, ha destacado que SA-URG "representa el espíritu de colaboración que impulsa la Unión Europea, al reunir a profesionales e instituciones de diferentes territorios para diseñar respuestas conjuntas ante problemas comunes". Por otro lado, también ha incidido en la importancia de "sensibilizar y comprometer a todos los actores implicados, desde las administraciones públicas hasta los servicios de emergencia y la ciudadanía, para avanzar hacia una gestión más coordinada, eficiente y resiliente de las emergencias sanitarias".

ENTRENAR LA COOPERACIÓN PARA RESPONDER MEJOR

Las zonas pirenaicas "comparten retos comunes que hacen imprescindible la colaboración entre territorios vecinos: áreas de difícil acceso, dispersión de recursos, importantes movimientos de población y riesgos asociados tanto a fenómenos naturales como a grandes concentraciones de personas".

Con ese objetivo nació el equipo móvil transfronterizo de SA-URG, un grupo de trabajo integrado por profesionales de diferentes servicios de urgencias y emergencias que trabaja para "mejorar la coordinación transfronteriza y reforzar la capacidad de respuesta conjunta ante situaciones de emergencia".

La jornada del Nafarroa Oinez ha permitido "avanzar en la validación de estos procedimientos, analizar los desafíos que plantea la actuación conjunta de equipos pertenecientes a diferentes sistemas de emergencia y seguir construyendo las condiciones necesarias para que, ante una gran emergencia, la colaboración transfronteriza pueda ser más rápida, eficaz y coordinada".

TALLERES DE PRIMEROS AUXILIOS Y RCP

Además de las actividades de coordinación entre profesionales, SA-URG organiza durante la jornada talleres de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP) dirigidos a la ciudadanía.

El objetivo es acercar conocimientos básicos que "pueden resultar decisivos" en una situación de emergencia y fomentar "una cultura de prevención y preparación que permita actuar de manera rápida y adecuada hasta la llegada de los servicios de emergencia".

UNA RESPUESTA SANITARIA SIN FRONTERA

SA-URG trabaja para mejorar la atención sanitaria ante urgencias y emergencias en el territorio transpirenaico mediante la cooperación entre regiones fronterizas y el "fortalecimiento" de las capacidades de respuesta de los distintos sistemas sanitarios.

A lo largo del proyecto, los socios han impulsado procedimientos comunes, herramientas de coordinación y formación conjunta para profesionales de emergencias. Entre las iniciativas desarrolladas destacan las formaciones inmersivas en simulación avanzada realizadas en el centro SENS de Toulouse, el simulador de rescate y asistencia sanitaria en helicóptero desarrollado por Navarrabiomed junto con la Universidad Pública de Navarra, la formación especializada en rescate y emergencias en montaña impulsada desde Aragón, así como distintas experiencias relacionadas con la aplicación de tecnologías innovadoras a la respuesta ante emergencias.

El proyecto SA-URG está cofinanciado al 65 % por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027). El objetivo del programa es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. El consorcio está formado por las siguientes endidades: CHU Toulouse (jefe de fila), Navarrabiomed, SEM, Centre Hospitalier de la Côte Basque y el Servicio Aragonés de Salud.