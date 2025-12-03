NAITEC reorganiza su actividad para reforzar su "capacidad de aportar valor a la industria"

PAMPLONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Patronato del Centro Tecnológico NAITEC, especializado en Movilidad y Mecatrónica, ha aprobado este martes un plan a tres años para reforzar su "capacidad de aportar valor a la industria". De esta forma, ajustará su estructura organizativa para orientar sus recursos a las áreas de mayor impacto operativo y "ganar en agilidad, flexibilidad y eficiencia". El centro estructurará su oferta en torno a dos grandes unidades de negocio, la de I+D+I y la de Servicios Tecnológicos.

Así, la unidad de I+D+i estará destinada a acompañar a las empresas en la resolución de sus retos en productos y procesos, promoviendo la innovación aplicada y la transferencia de conocimiento, al mismo tiempo que impulsará la participación en convocatorias de ayudas a la I+D de administraciones públicas regionales, nacionales y europeas para la captación de ese conocimiento a transferir.

Por otra, la unidad de Servicios Tecnológicos seguirá apoyando a las empresas con una gama de ensayos, pruebas de acreditación, validación y consultoría, garantizando la calidad, seguridad y competitividad.

"Esta hoja de ruta busca impulsar un modelo de crecimiento estable, aumentar la captación de proyectos competitivos y abrir nuevas líneas de trabajo en sectores estratégicos, respondiendo a la evolución del mercado", ha destacado NAITEC en una nota.

En paralelo, el Centro avanzará durante los próximos meses hacia una estructura de dirección "más funcional y eficiente, que conllevará la reasignación de algunas responsabilidades, manteniendo la estabilidad de la plantilla y la cartera de servicios".

La estrategia también contempla el refuerzo de la política de alianzas regionales, nacionales y europeas para buscar sinergias y cooperación con otros agentes de innovación de perfiles complementarios.

Para responder a los cambios en el mercado, el plan establece como objetivo la diversificación sectorial y territorial, aprovechando los conocimientos de NAITEC con aplicación transversal.

Sus capacidades abarcan campos como movilidad sostenible, mecatrónica, ensayos y validación de producto, digitalización industrial, inteligencia artificial, análisis de datos, nuevos materiales, electrónica embebida e impresión funcional, entre otros.