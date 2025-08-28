NAK 2025 presenta su XI edición, dedicada a la Luthería moderna

PAMPLONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) - El Festival NAK ha presentado este jueves su undécima edición, que tendrá lugar en Pamplona entre el 2 y el 13 de septiembre. Fiel a un modelo de trabajo "divulgativo e integrador", el festival se acerca este año a la Luthería moderna.

En rueda de prensa, Yolanda Campos, directora artística del festival, ha señalado que la programación va a poner el foco en quienes construyen los instrumentos del presente y del futuro, reivindicando tanto la herencia artesanal como la innovación tecnológica. "El programa recoge la sensibilidad de unas hacedoras y hacedores que dan respuesta a la música de hoy utilizando las nuevas tecnologías, pero que siguen apostando por el estudio minucioso y la investigación. Que trabajan el cuidado en la construcción, los detalles en los gestos y mantienen esa corporeidad, esa sensorialidad que caracteriza el oficio de la luthería", ha expuesto.

Varios luthiers del siglo XXI, referentes en el mundo de la construcción instrumental, participarán en los conciertos temáticos: la compositora residente Reyes Oteo, el ensemble de percusión SoXXI, la compositora y acordeonista Edurne Arizu y el compositor y pianista Carles Marigó. Por su parte, Xoán-Xil López, el artista sonoro residente en esta edición, creador de dispositivos electrónicos, acompañará al CMC Garaikideak en el concierto de clausura incorporando la presencia de autómatas. Mecanismos creados por el artista que simulan un repertorio de sonidos asociados al mundo natural, actualizados para que funcionen de forma interactiva con las composiciones.

Los nuevos paradigmas en la creación de instrumentos, como los que ofrecen las plataformas de código abierto o el modelaje mediante las técnicas de impresión en 3D, abren "un mundo de infinitas posibilidades". El público podrá acercarse así a instrumentos de nueva creación como la marimba líquida, el acordeón extendido (integrado con pedales de efectos, samplers, voz y un algoritmo de inteligencia artificial, Nan-AI), autómatas sonoros, el Ragaphones Oggún o el 'dracófono', un instrumento realizado con diferentes materiales vibrantes, a modo de escultura sonora.

NAK 2025 va a reunir en cinco sedes a más de 140 artistas, que materializarán el estreno absoluto de 27 obras y 16 estrenos en Navarra, de compositores procedentes de cinco comunidades autónomas y de países como Alemania, Japón, Grecia, Australia y Cuba.

La línea didáctica contará en esta ocasión con el magisterio de Reyes Oteo, doctoranda en Filosofía, y Xoán-Xil López, investigador, musicólogo y doctor en Bellas Artes. Ignacio Fernández Galindo, coordinador de estos encuentros, ha señalado que se plantean en formato de diálogo a través de preguntas con un moderador y la participación del público. "Reyes Oteo compartirá, a través de sus veinticinco años de experiencia, cuál es ese rico universo desde el punto de vista de la construcción. Xoán-Xil López, por su parte, explicará el trasfondo de sus dispositivos autómatas y cómo van a interactuar en el subsuelo de la Sala Muralla de Baluarte con instrumentos acústicos, a través de cuatro estrenos absolutos, en el concierto de clausura del festival", ha expuesto.

Los conciertos de formación adquieren una nueva dimensión con la incorporación de la orquesta de cámara Sinfonía Navarra. Esta nueva unión se suma a las ya establecidas con el Conservatorio Superior de Música de Navarra y la Escuela Pública de Música Joaquín Maya. Una asociación que ha contado con la colaboración de más de 90 miembros del alumnado y profesorado de estos centros.

Sergio Eslava, coordinador técnico del festival, ha insistido en que "el arte de vanguardia va de la mano de la pedagogía". "Qué mejor forma de acercar la música al alumnado que fomentando que se involucren y trasteen. El concierto de la Escuela de Música Joaquín Maya será una exhibición en la que hemos triplicado el alumnado, es el resultado de un trabajo sostenido durante el curso y se van a estrenar tres obras realizadas ad hoc para alumnado de iniciación. La gran sorpresa es que en edades tempranas no existen prejuicios y son mucho más receptivos", ha comentado.

Por su parte, Iñigo Gómez, director del Área de Cultura, Fiestas, Educación y Deporte del Ayuntamiento de Pamplona, ha puesto en valor esta capacidad de tejer redes entre entidades en torno a la música. "La música contemporánea, a veces, genera dudas, confusión, pero es una manifestación artística que tenemos que abrazar desde quienes estamos en el ámbito de la cultura. Que quede la sorpresa como emoción tras un concierto, también es algo muy bello", ha afirmado.

Además, el proyecto pedagógico del Festival NAK sigue avanzando y se extiende al alumnado del Grado Superior de Sonido del Centro Público de Formación profesional CIP Donapea, donde se realizarán dos talleres de hardware musical impartidos por el artista sonoro Javier Ucar 'Amsia'.

La línea destinada al público infantil y familiar, NAK Txiki, acogerá una performance sonora con carácter de improvisación en vivo y un taller de construcción de instrumentos de naturaleza experiencial impartido por el artista David Aranaz.

También, y como uno de los platos fuertes, se ofrecerá una exhibición de Soundpainting (literalmente 'pintando el sonido') en colaboración con el Centro de desarrollo para personas con discapacidad intelectual Río Irati, "otra nueva y valiosa incorporación". El concierto de ámbito inclusivo permitirá a sus participantes convertirse en miembros de una pequeña orquesta y crear música "única e irrepetible".

José Ángel Andrés Gutiérrez, presidente de Fundación Caja Navarra, en representación del Programa Innova, se ha mostrado satisfecho con esta colaboración cualitativa, que va más allá de lo económico. "El hecho de que sean agentes activos en la programación del festival es muy relevante. Deseamos que nuestra presencia en las actividades didácticas y de exploración provoquen a la ciudadanía, que impacten y generen cambios. Eso refuerza nuestro concepto de centro abierto, inclusivo y accesible", ha manifestado.

El festival, impulsado por el Centro de Música Contemporánea Garaikideak, ha sido organizado junto con la Red Civivox del Ayuntamiento de Pamplona. Ha sido subvencionado por el Gobierno de Navarra y cuenta con la colaboración de Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa, a través del Programa Innova, INAEM, NICDO (Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio), Baluarte, Sinfonía Navarra, Conservatorio Superior de Música de Navarra, Escuela de Música Joaquín Maya, Ciudad de la Música, Civican-Fundación Caja Navarra, CIP Donapea y Centro Río Irati.