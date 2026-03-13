NASERTIC invertirá 1,5 millones en tres años para reforzar infraestructuras de telecomunicaciones en Navarra

Reunión del Consejo de Administración de la empresa pública NASERTIC. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la empresa pública NASERTIC (Navarra de Servicios y Tecnologías), adscrita al Departamento de Presidencia e Igualdad, ha analizado el cierre económico del ejercicio 2025 y la previsión de inversiones para los próximos 3 años, que incluyen 1,5 millones de euros en nuevas actuaciones destinadas a reforzar las infraestructuras de telecomunicaciones y mejorar la "resiliencia tecnológica" de la Comunidad foral.

Estas inversiones permitirán "ampliar y modernizar" infraestructuras pertenecientes a la red pública de telecomunicaciones del Gobierno de Navarra con el fin de "mejorar el acceso a los servicios de telecomunicaciones en el territorio, contribuyendo una vez más a la vertebración territorial en materia de digitalización, así como a reducir la brecha en el acceso a los servicios de telecomunicaciones".

Según detalla el Gobierno de Navarra en un comunicado, las inversiones previstas incluyen 500.000 euros para la construcción de un centro de telecomunicaciones en el paraje de Goñiburu, con el que mejorar la cobertura en la Selva de Irati; 100.000 euros para la ampliación del centro de telecomunicaciones de Ujué, con el objetivo de mejorar el servicio de difusión de Televisión Digital Terrestre (TDT) en la zona; y una inversión adicional de 350.000 euros para seguir mejorando la conectividad por fibra óptica de los centros de telecomunicaciones del Gobierno de Navarra, "una actuación clave para mejorar la capacidad y estabilidad de los servicios que se prestan desde ellos (TDT, comunicaciones de emergencias, conectividad en centros educativos, centros de salud, etc.)".

Por otro lado, el Ejecutivo foral ha resaltado que, "dado el papel esencial de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas como medio para garantizar servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía, resulta necesario velar por la resiliencia y disponibilidad de las infraestructuras de telecomunicaciones". Se trabajará en ello "fortaleciendo la capacidad de respuesta, recuperación y continuidad operativa frente a incidencias como la vivida durante el reciente corte eléctrico nacional del pasado 28 de abril, que puedan provocar la interrupción de los servicios o una degradación significativa en sus condiciones de prestación".

En este contexto, las inversiones previstas incluyen 150.000 euros para la adquisición de la infraestructura necesaria para poder habilitar un centro de telecomunicaciones móvil, capaz de desplazarse en situaciones excepcionales para reforzar la cobertura en las comunicaciones de emergencias y facilitar el restablecimiento de servicios de telecomunicaciones. Asimismo, se contempla una inversión de 400.000 euros para la instalación de grupos electrógenos en centros de telecomunicaciones, como medida para garantizar la resiliencia de estas infraestructuras y asegurar la continuidad de los servicios que prestan frente a incidentes que puedan comprometer el suministro de energía.

RENOVACIÓN PARCIAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE NASERTIC

Durante la reunión, también se han autorizado nuevos nombramientos en el Consejo de Administración de NASERTIC. En concreto, se incorporan como miembros el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez como presidente; Luis Calatayud, director general de Digitalización y Servicios Educativos del Departamento de Educación; y Luis Tarrafeta, director del Servicio de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas Públicas del Departamento de Presidencia e Igualdad.

Han asistido además al encuentro Luis Campos, director gerente de NASERTIC; Txerra García de Eulate, director general de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas Públicas; Miriam Martón, directora general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo; Javier Echarte, director del servicio de Plataformas y Operaciones del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital; e Ignacio Brun, asesor jurídico de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN).