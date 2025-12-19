Navarra acoge la reunión de trabajo a nivel nacional de los embajadores de la Red ÚNICAS

Imagen de la reunión celebrada en Pamplona en la que participó el consejero Domínguez. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

En marzo de 2023, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) hizo referencia al Plan de Atención Digital Personalizada que quería ofrecer un modelo de atención personalizada en red más allá de los ya establecidos Centros de Referencia (CSUR). Y en el marco de esta línea de acción nació el Proyecto ÚNICAS, con el objetivo de crear un ecosistema de alianzas que mejore la respuesta del sistema público a los pacientes pediátricos con enfermedades minoritarias (EEMM) complejas a lo largo de todo su proceso de atención.

Desde entonces, embajadores de este proyecto, que en un inicio eran 25 hospitales y ahora se va a llegar a los 48, trabajan en red en una plataforma ÚNICAS que pretende "posibilitar la atención a los pacientes pediátricos de EEMM desde cualquier nodo de la red ÚNICAS, permitiendo una asistencia equivalente a la de un centro de referencia de su patología, sin importar la comunidad autónoma en la que resida y sin movilizar al paciente excepto en casos de necesitar terapias intervencionistas", tal y como se describe en la web del proyecto.

Uno de los pilares fundamentales de este proyecto nacional que está financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, es facilitar la interconexión de procesos asistenciales entre pacientes y profesionales de diferentes centros bajo la máxima "se mueven los datos y no el paciente". Para ello, la plataforma aborda las necesidades de cada uno de los actores intervinientes en cada momento asistencial, permitiendo tener en todo momento una visión cronológica y longitudinal del proceso en el que el paciente está inmerso, ha informado el Gobierno foral.

REUNIÓN DE TRABAJO EN PAMPLONA

Esta semana, Pamplona ha acogido la segunda reunión técnica de los y las embajadores del Proyecto ÚNICAS tras su creación. En su presentación participó el consejero del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, quién trasladó que "Navarra apuesta por una mejora del servicio de salud que se presta a la ciudadanía y esto también aplica a las enfermedades minoritarias".

"El Proyecto de Únicas busca no solo mejorar la calidad de vida de los menores afectados por enfermedades minoritarias, sino también generar un modelo de referencia en la atención a estas patologías complejas, promoviendo la integración de tecnologías de vanguardia en el sistema sanitario. Este acercamiento de ciencia y tecnología a la consulta clínica, permite dotar de herramientas para hacer una medicina cada vez más sostenible, inclusiva, personal, predictiva, preventiva y participativa", describió el consejero.

El consejero Domínguez también puso en valor que "el Proyecto ÚNICAS contribuye al desarrollo de una medicina integral centrada en la persona, como elemento esencial de mejora de una atención sanitaria sostenible, dentro de un entorno de expansión tecnológica seguro, ético y equitativo".

En el cierre de la jornada participó Rubén Castejón, subdirector de asistencia al paciente del Servicio Navarro de Salud, quien destacó que "esta red es el resultado de un trabajo colaborativo, una herramienta construida con y para los profesionales y este es uno de sus principales valores: responde a las necesidades reales y se adapta a los flujos de trabajo del día a día". "Y desde Osasunbidea entendemos la transformación digital como esto: poner la tecnología al servicio de las personas, facilitar el trabajo de quienes cuidan y generar sistemas más eficientes, seguros y humanos", concluyó.