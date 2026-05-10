Navarra acogerá en 2027 la Copa de la Reina de balonmano femenino

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, asiste en San Sebastián a la final de la Copa de la Reina de balonmano femenino para recibir el testigo de la organizacion del torneo en Navarra en 2027. - JOSE IGNACIO UNANUE - EUROPA PRESS

PAMPLONA 10 May. (EUROPA PRESS) -

Navarra será la sede de la Copa de la Reina de balonmano femenino en 2027, una de las principales competiciones del calendario nacional de este deporte, que se celebrará previsiblemente en el Navarra Arena, durante el primer semestre del año, en fechas todavía pendientes de confirmación por parte de la Real Federación Española de Balonmano.

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha asistido este domingo 10 de mayo a la final de la XLVII Copa de la Reina, que se ha disputado en Donostia. Allí, ha recogido el testigo en su calidad de representante de la Comunidad foral. Ha estado acompañada por el director gerente del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física (INDAF), Jorge Aguirre.

Durante el acto protocolario posterior a la final, la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Real Federación Española de Balonmano ha hecho entrega al Gobierno de Navarra de la bandera que acredita a la Comunidad foral como organizadora de la edición de 2027.

El Ejecutivo foral ha destacado en un comunicado que la designación de Navarra como sede "se enmarca en la apuesta institucional por la organización de grandes eventos deportivos y en el trabajo desarrollado en los últimos años para impulsar la estructuración de esta disciplina deportiva en la Comunidad foral".

Además, la celebración de la Copa de la Reina en Navarra garantizará la presencia del Replasa Beti Onak en la competición, como equipo anfitrión, "reforzando así la visibilidad y el crecimiento del balonmano femenino navarro en el ámbito estatal".

En este sentido, la consejera Esnaola ha destacado que esta la celebración "pone el broche de oro a la trilogía de eventos de balonmano que se están celebrando en Navarra". Así, ha recordado que "comenzamos con la Supercopa Ibérica en 2025, continuamos con el TIE de enero de 2026 y culminaremos con la Copa de la Reina en 2027".

GRANDES EVENTOS Y CANDIDATURA REGIÓN EUROPEA DEL DEPORTE 2027

La consejera Esnaola ha puesto también en valor la presencia en Navarra de eventos deportivos "de primer nivel", lo cual considera un ejemplo de la capacidad para organizar grandes competiciones.

En este sentido, ha anunciado que esta semana, los días 12 al 14 de mayo, van a visitar la Comunidad foral los miembros de la comisión evaluadora ACES Europe, encargada de otorgar el título de Región Europea del Deporte 2027, al que aspira Navarra.

Durante su estancia, la comisión podrá conocer espacios e instalaciones deportivas como el Centro de Tecnificación Deportiva de Larrabide, el Navarra Arena o el Frontón Labrit, así como actividades y programas que desarrolla el Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física (INDAF), entre los que se ha preparado una visita a la campaña escolar de vela, una jornada de deporte inclusivo en la Ribera o una exhibición de pelota en el frontón Labrit.