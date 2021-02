Navarra ha acogido a 17 personas migrantes provenientes de Canarias

PAMPLONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos, ha informado este martes en el Parlamento foral de que son 17 las personas migrantes que han llegado a la Comunidad foral provenientes de Canarias.

En comisión parlamentaria a petición de Navarra Suma, Santos ha detallado que estas 17 personas que han llegado a la Comunidad foral son "en torno a un 5,6% de todas las movilizadas hacia la península desde Canarias".

El consejero ha manifestado que estas personas "serán atendidas en los recursos con los que cuentan en nuestra Comunidad las prestatarias del servicio de acogida, que es, aún, de competencia estatal". "Los costes de alojamiento, manutención y acompañamiento, por tanto, son asumidos por ese programa del Gobierno de España", ha añadido.

Ha concretado que "Navarra se responsabilizará de cuestiones como la atención sanitaria, cuando la precisen; la educación de los menores que sean escolarizados; la formación laboral, la formación en idiomas, los programas de vivienda, el acompañamiento, o iniciativas como las que les permitirán tener acceso a mascarillas y medicamentos incluso si se encuentran en las peores situaciones".

Se trata, ha detallado Santos, de diferentes familias que provienen de Camerún, Ghana, Guinea y Marruecos. Son 5 personas adultas, cuatro de ellas mujeres, que vienen con hijos a su cargo. "Una familia completa, de cinco miembros, y tres mujeres que conforman hogares monomarentales. Hablamos de 12 menores, algunos bebés de meses, nacidos durante la difícil travesía migratoria de sus madres. Bebés que han arriesgado su vida en las pateras. Madres que se han puesto en peligro ellas y a lo que más quieren en el mundo", ha indicado.

El consejero ha señalado que "no tengo dudas de que Navarra, como sociedad, no hubiera tolerado convertir Canarias en un campo de refugiados". "Navarra, como sociedad, no podría aguantar ver a 700 personas en los patios de El Matorral, en Fuerteventura; o a 300 en las zonas exteriores del Colegio León de Gran Canaria. O 1.800 personas en Las Canteras, en Tenerife", ha dicho, para afirmar que "Navarra, como sociedad, no toleraba lo que estaba ocurriendo en el Muelle de Arguineguin. Y este Gobierno respondió a ese sentir mayoritario", ha indicado.

Según ha señalado, "volveríamos a hacerlo; incluso si hubiera tenido costes directos para Navarra". "Es una cuestión humanitaria, de derechos humanos", ha defendido Santos.

El parlamentario de Navarra Suma, Jorge Esparza, ha dicho al consejero que "el planteamiento de esta comisión no es cuestionar si Navarra tenía que asumir migrantes de Navarra o no; sino si usted había sido capaz de cumplir con una nueva promesa que había hecho". "Por supuesto que Navarra tiene que ser solidaria, como siempre ha sido, lo que cuestiono es su capacidad de trabajo", ha dicho.

Según ha añadido el parlamentario, "si había 20 disponibles ¿por qué han venido 17?; hemos acogido menos de lo que usted se comprometió".