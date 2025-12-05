Navarra alcanzó en octubre los 420 millones de euros ejecutados en proyectos Next Generation

Archivo - El Departamento de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial es el que más financiación concentra - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Navarra llegó al final de octubre con 617,56 millones de euros asignados a los proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de los fondos MRR, el instrumento excepcional europeo de recuperación temporal Next Generation, de los que se encuentran en fase de ejecución 420,55 millones.

En concreto, de los 617,56 millones de euros, al finalizar el mes se habían recibido y contabilizado 608,33 millones. Además, el sistema contable indicaba que se han autorizado gastos para el periodo entre 2020 y 2026 por un volumen de 616,5 millones de euros, de los que se encuentran en fase de ejecución 420,55 millones.

Las cifras de subproyectos en marcha en Navarra del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se mantiene en 119 en esta fase del mecanismo.

Cultura, Deporte y Turismo y Derechos Sociales, Economía Social y Empleo siguen siendo los departamentos que más proyectos gestionan, con 24 y 18, respectivamente, e Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial es el departamento que más financiación concentra, con 108,6 millones de euros.

Los datos ampliados y pormenorizados sobre financiación de proyectos MRR, personas preceptoras de fondos y cantidades recibidas se recogen en la web nextgeneration.navarra.es, donde se puede consultar la información genérica sobre los Next Generation, las convocatorias que afectan a la Comunidad foral y las dudas más habituales en torno a estas ayudas.

También en la web Gobierno Abierto se cuelga periódicamente la información actualizada sobre proyectos, cuantías y personas o entidades.

Los datos se extraen del sistema contable de Gobierno de Navarra y se vuelcan en una herramienta que permite buscar razón social o nombres y apellidos, dependiendo de si la financiación recae en un particular, en una empresa o en una entidad local, y conocer el estado económico de los proyectos.