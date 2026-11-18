La presidenta de Navarra, María Chivite, acompañada por el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, firma el convenio Navarra-Estado sobre la segunda fase del Canal de Navarra. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha firmado el segundo convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Administración foral de Navarra para la ejecución y financiación de la segunda fase del Canal de Navarra, que ampliará el trazado de esta infraestructura en la zona de la Ribera mediante una inversión total de 354 millones de euros.

El texto se trasladará ahora al Ministerio para que lo rubrique la vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Sara Aagesen, según ha informado en rueda de prensa el consejero de Cohesión Territorial del Ejecutivo foral, Óscar Chivite, quien ha destacado que "el acuerdo es la culminación del proceso administrativo para llevar el agua de Itoiz a la Ribera".

La rúbrica de la presidenta Chivite se ha producido una vez aprobado en la sesión de gobierno celebrada a primera hora el texto de este segundo convenio, que permitirá avanzar en la segunda fase de esta infraestructura, una vez finalizadas las obras de la primera fase, su posterior ampliación y las centrales hidroeléctricas de pie de presa y toma.

La ejecución de la segunda fase del Canal de Navarra "garantiza el abastecimiento de agua al 80% de la población; refuerza la capacidad de riego y suministro del sector agrícola y ganadero y fortalece el sector agroindustrial como palanca robusta para el desarrollo del sur de la Comunidad foral", ha indicado Chivite.

De acuerdo al texto acordado en abril de 2026, ha continuado, se mantiene el esquema de financiación de los convenios suscritos anteriormente. La inversión total de todas las fases del Canal de Navarra asciende a 850 millones de euros. La mitad de esa cantidad, 425 millones de euros, es aportada por ambas Administraciones mediante su participación en el capital social en Canasa.

Según lo acordado, el 60% es aportado por el Estado y el 40% restante por Navarra. De esos 425 millones, Chivite ha explicado que "sólo quedan pendientes de abono 38 millones de euros por parte del Gobierno de España y 25 millones por parte de la Comunidad foral". El 50% restante, ha dicho, se financia con la concertación de préstamos, que se amortizarán mediante el cobro de tarifas a los usuarios de las aguas.

Con el fin de "facilitar el desarrollo y dar viabilidad financiera al proyecto de construcción y puesta en explotación del Canal de Navarra", el texto del convenio aprobado este miércoles, ha explicado Chivite, incorpora el compromiso del Gobierno foral de promover una modificación de las condiciones del anticipo económico en concepto de usos expectantes, "retrasando su reintegro entre 2055 y 2068 y rebajando el tipo de interés". "Y nos comprometemos a respetar la cesión de los aprovechamientos hidroeléctricos hasta la amortización final de la obra del Canal de Navarra", ha precisado.

Óscar Chivite ha explicado que, con la firma del convenio, el siguiente paso previsto es la convocatoria de un Consejo de Administración de Canasa en el que, entre otros asuntos, "deberemos aprobar los pliegos de licitación y las condiciones del préstamo". Además, ha esperado que la autorización de la licitación de las obras se realice durante el ejercicio 2026.

INVERSIÓN EN LA SEGUNDA FASE

De acuerdo a la actualización realizada, el presupuesto total del proyecto de construcción del Canal de Navarra asciende a 850 millones de euros, 495,5 millones correspondientes a las tareas ya ejecutadas y 354,4 millones a la segunda fase, incluidos los costes de redacción de los proyectos constructivos, de ejecución de las obras, el resto de los costes relativos a la adquisición y ocupación de los terrenos, la reposición de servicios y servidumbres afectados, así como los costes de dirección de obra, control de calidad y cualesquiera otros derivados y propios de la ejecución de este tipo de infraestructuras.

El Canal de Navarra tiene su origen en la obra de toma del embalse de Itoiz, sobre el río Irati, en el término municipal de Lónguida, y se dirige hacia el sur, recorriendo gran parte del territorio de la Comunidad foral hasta terminar en la laguna de Lor en el término municipal de Ablitas, llevando agua a la zona media y sur de Navarra.

La segunda fase contempla la construcción de una conducción de unos 70 kilómetros de longitud y 20 metros cúbicos por segundo de caudal en origen que, partiendo del canal actual en Pitillas, finalizará en Ablitas. Además del canal principal se ejecutará un ramal para regar la zona del río Alhama, que terminará entre Cintruénigo y Corella. El proyecto prevé la ejecución de once tomas a lo largo del trazado destinadas a la puesta en riego de las correspondientes zonas y de dos balsas de regulación, una en el origen, en Pitillas (balsa de Mostrakas), y otra en la zona final, en el entorno de Montes del Cierzo, en Tudela.