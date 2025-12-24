El Navarra Arena ha acogido 125 eventos a lo largo de 2025 con más de 300.000 asistentes

PAMPLONA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Navarra Arena ha cerrado un año 2025 de récord en el que ha acogido un total de 125 eventos, lo que supone un incremento del 40% de la actividad respecto a 2024. De ellos, 76 han sido eventos culturales y deportivos, mientras que 49 han sido de carácter MICE -congresos-, reforzando la diversificación de usos del espacio. En 2025, por la instalación han pasado más de 305.000 personas, lo que representa un aumento del 49,2% en comparación con el año anterior.

Este 2025 se han celebrado un total de 42 eventos musicales y culturales, entre los que destacan 12 giras internacionales de primer nivel. El público ha podido disfrutar de actuaciones como Lenny Kravitz (12 de abril), Manowar (8 de marzo), Bryan Adams (6 de junio), Scorpions (15 de julio) o el espectáculo 'Corteo' del Cirque du Soleil (del 7 al 11 de mayo), entre otros.

En el ámbito nacional, el recinto ha sido escenario de grandes conciertos, como la doble cita de Zetak los días 3 y 4 de enero, que agotaron entradas; el regreso de La Raíz a los escenarios el pasado septiembre; la gira de despedida de Joaquín Sabina con doble concierto en junio; el último concierto de Fermín Muguruza el pasado 4 de octubre, y la despedida de Kase O de los escenarios en septiembre.

En el ámbito deportivo, Navarra Arena ha acogido 33 eventos, entre los que destaca la celebración del Campeonato Mundial de Trampolín 2025, que tuvo lugar del 5 al 16 de noviembre. Tras haber acogido en 2024 el Karate World Cup National Team, el espacio multiusos continuará su apuesta por el deporte de primer nivel con la celebración del Mundial de Aerobic en 2026.

Además, el frontón del Arena ha sido escenario de cuatro grandes encuentros: la final del Campeonato de Parejas de 2025, la final del Torneo de San Fermín del 4 y Medio, el Masters Caixabank y la 4ª jornada del Campeonato de Parejas el pasado 13 de diciembre.

Además de su actividad cultural y deportiva, Navarra Arena continúa acogiendo actos de carácter MICE, como ferias, congresos nacionales, galas y jornadas privadas, entre otras. En 2025 se han celebrado un total de 49 eventos MICE, lo que supone un incremento del 44,1% respecto al año anterior.

AVANCE DE PROGRAMACIÓN 2026

La programación de 2026 del Navarra Arena va completándose y actualmente están confirmadas 7 giras internacionales, 9 giras nacionales y 2 citas deportivas.

El año arrancará con el concierto de la navarra Amaia, que actuará el día de su cumpleaños dentro de su gira de Arenas, el sábado 3 de enero.

Además, por primera vez, el Navarra Arena acogerá un evento de balonmano de carácter internacional con el Torneo Internacional de España de Balonmano 2026. Y el 17 de enero, Mikel Izal celebrará en Pamplona su fin de gira, una de las siete únicas fechas programadas.

Entre los grandes hitos de 2026 destacan también el 40º aniversario de Celtas Cortos, el regreso de Laura Pausini al recinto -que abrirá su gira en Pamplona-, la doble cita de La Oreja de Van Gogh en noviembre y un verano marcado por las leyendas del rock, con conciertos de Deep Purple, ZZ Top y Judas Priest.