Navarra aumenta hasta un 20% el pago por la cesión de viviendas a la Bolsa de Alquiler en Pamplona y la Comarca

PAMPLONA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado recientemente una resolución por la que se aumenta hasta un 20,7% el pago a personas propietarias que cedan sus viviendas a la Bolsa de Alquiler en este 2026, en localidades como Pamplona y la Comarca, donde el precio máximo a pagar será de 8 euros por metro cuadrado. Un precio, no obstante, que en los municipios navarros declarados como Zona de Mercado Residencial Tensionado dependerá de lo que marque el Índice de Precios de Alquiler del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

El programa Bolsa de Alquiler del Gobierno de Navarra busca "movilizar vivienda desocupada para incrementar el parque público de vivienda, teniendo en cuenta que la oferta de vivienda protegida no puede satisfacer plenamente la demanda, ofreciendo una serie de beneficios y garantías a las personas propietarias que cedan sus viviendas a dicho programa".

Así, ha informado el Ejecutivo, con el fin de conseguir hacer atractivo el ofrecimiento de viviendas a la Bolsa de Alquiler, en este 2026 se equiparará el precio de las viviendas ofrecidas al precio de arrendamiento protegido máximo y al precio de arrendamiento asequible establecido para 2026 en el caso de Pamplona y la Comarca, menos el IPC aplicado.

En cifras, el precio mensual máximo a pagar a las personas propietarias de viviendas sitas en Pamplona y Comarca será de 8 euros por metro cuadrado; en Tudela, Estella y Tafalla, de 6,65 euros por metro cuadrado; y en el resto de municipios, de 6,28 euros por metro cuadrado. En todos los casos, el importe mensual a pagar por el garaje será de 73,78 euros y por el trastero y otros anejos, de 2,45 euros por metro cuadrado.

Este precio variará en función de la localización de la vivienda, puesto que, si está situada en un municipio declarado como Zona de Mercado Residencial Tensionado, el precio máximo a pagar será el que marque el Índice de Precios de Alquiler. Por ejemplo, si una persona cede una vivienda de 90 metros cuadrados situada en Pamplona, el importe que recibirá no será de 720 euros mensuales, sino del máximo que fije el mencionado Índice (si este es menor; si es mayor, será de 720 euros mensuales).

CÓMO CEDER LA VIVIENDA A LA BOLSA DE ALQUILER

La persona que esté interesada en ceder su vivienda a la Bolsa de Alquiler puede acudir a las oficinas de Nasuvinsa (Avenida San Jorge, 8, Pamplona) pidiendo cita previa en el teléfono 848 420 600, o escribiendo a bolsaalquiler@nasuvinsa.es.

Asimismo, Nasuvinsa dispone de un simulador de renta on line que permite comparar el beneficio neto obtenido por el arrendamiento de una vivienda si se hace directamente desde el mercado libre o a través de la Bolsa de Alquiler. Este simulador, ha indicado el Ejecutivo, emplea datos y variables que no incluyen la identificación de la persona propietaria ni de la vivienda que es objeto de consulta, por lo que el proceso garantiza el anonimato.