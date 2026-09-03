Navarra celebra del 14 al 19 de septiembre la I Semana del Voluntariado con 32 actividades y 18 entidades participantes

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Ejecutivo foral, Javier Remírez, y la responsable de coordinación interna de Medicus Mundi en Navarra, Aragón y Madrid y vicepresidenta del Consejo Navarro del Voluntariado, Natalia Herce - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, junto con las entidades que integran el ecosistema del voluntariado de la Comunidad foral, celebrará del 14 al 19 de septiembre en Pamplona la I Semana del Voluntariado de Navarra, una iniciativa que reunirá más de una treintena de actividades con el objetivo de "visibilizar, reconocer y promover la acción voluntaria, así como acercar a la ciudadanía las diferentes posibilidades de participación existentes".

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Ejecutivo foral, Javier Remírez, y la responsable de coordinación interna de Medicus Mundi en Navarra, Aragón y Madrid y vicepresidenta del Consejo Navarro del Voluntariado, Natalia Herce, han presentado este jueves esta iniciativa, que nace como evolución de las dos ediciones de la Fiesta del Voluntariado celebradas en 2024 y 2025, a partir de las valoraciones y aportaciones realizadas por las propias entidades y otros agentes vinculados al voluntariado.

La Semana contará con la participación de 18 entidades, que contribuirán a una programación integrada por más de una treintena de acciones, entre jornadas, talleres, actividades formativas, puertas abiertas, encuentros y sesiones online. Las propuestas estarán abiertas a personas voluntarias, entidades sociales, administraciones públicas, empresas, centros educativos y ciudadanía en general.

En concreto, participarán Medicus Mundi, Cruz Roja, Fundación Koine-Aequalitas, DYA Navarra, AECC Navarra, Saray, ADACEN, ANPHEB, Asociación Nuevo Futuro, ONG REMAR Navarra, FRIDA, Asociación SEI, ACT, Amnistía Internacional, Lunes Lilas, FENIX Asociación, Sembrando Ilusiones-Payasos de Hospital y SETEM.

En su intervención, Remírez ha destacado que "el voluntariado es el pulso que nos une como sociedad" y que "del 14 al 19 de septiembre próximos queremos que Pamplona sea el gran punto de encuentro" para todas las personas voluntarias, "pero también para el conjunto de la ciudadanía".

Con la celebración de esta semana se pretende "alcanzar tres objetivos muy claros". El primero de ellos es "visibilizar", ya que "detrás de cada programa y de cada entidad hay una labor que se desarrolla durante todo el año y que a menudo no conocemos lo suficiente". "En segundo lugar, también queremos reconocer, porque quienes deciden comprometerse de manera libre y solidaria con los demás merecen el agradecimiento del conjunto de la sociedad y, por supuesto, también del Gobierno de Navarra", ha añadido.

Y además, "también queremos promover, es decir, que esta semana sirva también para abrir puertas y acercar a personas que nunca han participado hasta ahora en actividades de voluntariado, para que lo hagan". "Existen muchas formas de participar y todas y todos podemos aportar algo", ha subrayado.

Ha remarcado Remírez que "después de las experiencias anteriores", este año "queremos dar un salto más, pasando de una fiesta a toda una semana dedicada al voluntariado". "Queremos más tiempo para encontrarnos, queremos multiplicar las oportunidades de participar, queremos incorporar más actividades y, muy especialmente, queremos dar mayor protagonismo precisamente a las propias entidades", ha apuntado.

Por su parte, Herce ha señalado que "la Semana nos permitirá hacer visible durante seis días una realidad que las entidades vivimos los 365 días del año y mostrar que no existe un único perfil de persona voluntaria ni una única manera de colaborar". El objetivo es que "cualquier persona pueda acercarse, conocer a las entidades y descubrir dónde puede aportar, pero también seguir fortaleciendo a las organizaciones que hacen posible el voluntariado, proporcionándoles formación, herramientas y espacios de participación que les permitan acoger y acompañar cada vez mejor a las personas voluntarias".

UNA CADENA HUMANA PARA CERRAR LA SEMANA

El acto central y cierre de la programación tendrá lugar el sábado 19 de septiembre en el Bosquecillo, donde entidades sociales, personas voluntarias, administraciones y ciudadanía formarán una cadena humana del voluntariado, "concebida como un gesto simbólico de unión y reconocimiento a la fuerza colectiva de la acción voluntaria en Navarra".

La Semana pretende así "convertirse en un espacio de referencia para agradecer la contribución de las personas voluntarias, dar visibilidad al trabajo desarrollado por las entidades y acercar a la ciudadanía las distintas formas de participación existentes en ámbitos como la acción social y sociosanitaria, el medio ambiente, la cultura, la educación, el deporte, la protección civil, la cooperación al desarrollo o la participación comunitaria". También, y como novedad en este 2026, se celebrará una Fiesta del Voluntariado en Tudela en los próximos meses.

Entre otras actividades, se impartirán charlas y talleres sobre primeros auxilios, bienestar a partir de los 50 años, planes y protocolos de igualdad, prevención de ictus, nuevas tendencias del voluntariado, ahorro energético, prostitución y trata con fines de explotación sexual, o una presentación de la Escuela de Acción Voluntaria. También habrá un cinefórum sobre derechos humanos y la 'II Jornada: 10 años de La Manada y 18 del asesinato de Nagore Laffage. ¿Dónde está la justicia?'.

MÁS DE 4.600 PERSONAS INSCRITAS EN 'NAVARRA + VOLUNTARIA'

Actualmente, 'Navarra + Voluntaria' integra 215 entidades registradas y ofrece 88 programas de voluntariado activos, de los cuales 55 se desarrollan en Pamplona. La plataforma cuenta asimismo con 4.638 personas inscritas y facilita el acceso a oportunidades de voluntariado adaptadas a distintos perfiles, intereses y niveles de disponibilidad.

Asimismo, el Mapa Interactivo de Entidades de Voluntariado de Navarra recoge actualmente 427 puntos geolocalizados correspondientes a 377 entidades, algunas de ellas con sedes en más de una localidad.

Por merindades, 306 de estos puntos se localizan en Pamplona, 44 en Tudela, 38 en Sangüesa, 23 en Estella y 16 en Olite. Esta distribución "permite acercar las oportunidades de participación a diferentes zonas de la Comunidad foral y avanzar hacia una mayor vertebración territorial del voluntariado". La ciudadanía interesada puede consultar entidades, programas y oportunidades de participación a través de Navarra + Voluntaria.

UNA INICIATIVA ENMARCADA EN EL III PLAN DEL VOLUNTARIADO

La Semana del Voluntariado se enmarca en el III Plan del Voluntariado de Navarra 2024-2027, aprobado por acuerdo del Gobierno de Navarra el 13 de marzo de 2024. El documento establece 59 acciones agrupadas en seis objetivos estratégicos y 16 líneas de actuación y fue elaborado mediante un proceso de construcción colectiva en el que participaron entidades, responsables de programas, personas voluntarias y otros agentes relacionados con el voluntariado.

La celebración "adquiere especial relevancia" en 2026, Año Internacional de las Personas Voluntarias, y coincide además con la entrada en vigor este año de la nueva Ley Foral del Voluntariado de Navarra.