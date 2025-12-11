Navarra contaba el 1 de enero de 2025 con 683.854 habitantes, un 0,8% más que un año antes

Archivo - Varias personas caminan por el casco antiguo de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Según los datos del Censo de Población, la población residente en Navarra a 1 de enero de 2025 es de 683.854 habitantes, lo que supone incremento del 0,8% respecto al año anterior, 5.521 personas más.

Casi 14 de cada 100 personas tienen menos de 15 años y 21 de cada 100 tienen 65 o más. Entre los hombres hay un porcentaje algo mayor de personas menores de 15 años; 14,4% frente a 13,4% entre las mujeres, mientras que entre la población de 64 años o más, las mujeres superan a los hombres en 4,1 puntos porcentuales.

La edad media de la población navarra es de 44,2 años, siendo la de las mujeres de 45,4 años y la de los hombres de 43,1, según detalla en una nota de prensa el Instituto de Estadística de Navarra.

Un total de 593.805 personas tienen nacionalidad española (86,8%) y 90.049 extranjera (13,2%). La población extranjera ha crecido un 4,8% en el último año, mientras que la de nacionalidad española se mantiene en una cifra similar a la de un año antes. La población con nacionalidad de algún país de América es la que más aumenta entre el 1 de enero de 2024 y 2025, un 8,1%, debido principalmente a personas con nacionalidad de Colombia, Perú y Ecuador, mientras que la población de otros continentes crece un 2,8%.

Por lugar de nacimiento, el 65,2% de la población de Navarra ha nacido en la Comunidad foral, mientras que un 15% procede de otras CCAA y el 19,8% de otro país.

Entre la población menor de 50 años, el porcentaje de nacidos en el extranjero es el 25,6%, mientras que entre la población de 50 o más años, se sitúa en el 12,2%.

151 MUNICIPIOS TIENE MENOS DE 501 HABITANTES

Navarra tiene un total de 272 municipios que, clasificados según su población, resultan con tamaños muy dispares: 151 tienen menos de 501 habitantes cada uno de ellos y agrupan el 4% de la población, 60 tienen entre 501 y 2.000 habitantes y en ellos reside el 8,7% de la población y 40 tienen entre 2.001 y 5.000 habitantes y contabilizan el 18,8% de los residentes. El resto de municipios tiene más de 5.000 habitantes y en ellos reside el 68,5% de la población.

Los municipios con población más joven son los que actualmente tienen entre 20.001 y 50.000 habitantes cuya población registra una media de edad de 41,1 años. Son Burlada, Valle de Egüés y Tudela. En la situación contraria están los municipios de menos de 101 habitantes que presentan un promedio de edad de 55,1 años. Castillonuevo, Azuelo y Orbara son los casos más extremos.