Navarra contará con un laboratorio agroalimentario y toxicológico forense renovado y adaptado a las nuevas necesidades

El vicepresidente Remírez, en su visita al laboratorio de NASERTIC en Villava. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, consejero de Presidencia e Igualdad y presidente de Nasertic, Javier Remírez, ha visitado este martes el Laboratorio Agroalimentario y Toxicológico Forense de esta sociedad pública, ubicado en Villava, unas instalaciones que procesan cerca de 50.000 muestras al año y que prestan servicios especializados en ámbitos como la seguridad alimentaria, el control medioambiental, la toxicología y la investigación genética y forense.

La visita ha coincidido con la celebración en estas instalaciones del Consejo de Administración de Nasertic, que ha conocido 'in situ' los primeros pasos iniciados para acometer el proyecto de la reforma integral del laboratorio. La actuación, ha informado el Ejecutivo, tendrá como principales objetivos la unificación y optimización de los espacios de trabajo, así como la modernización y mejora de las instalaciones, adecuándolas a la evolución experimentada por el laboratorio y a las necesidades derivadas de su actividad. Previsiblemente, en el último Consejo de Administración de este año 2026 estará ya redactado el proyecto para su correspondiente aprobación.

Durante la visita, Remírez ha puesto en valor "el trabajo altamente especializado que desarrollan los y las profesionales de Nasertic en estas instalaciones y el servicio que prestan diariamente a la Administración, a las fuerzas de seguridad, al sector agroalimentario y a otras entidades públicas". El vicepresidente primero ha destacado que el laboratorio "es una infraestructura científico-técnica estratégica para Navarra, tanto por la capacidad y precisión de sus análisis como por su contribución a ámbitos directamente relacionados con la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente, la seguridad vial y la investigación forense".

Respecto a los planes de reforma conocidos hoy por el Consejo de Administración, Remírez ha señalado que "después de más de 25 años de crecimiento y de incorporación de nuevas capacidades, es necesario avanzar hacia unas instalaciones más modernas, funcionales y adaptadas a la realidad actual del laboratorio". La actuación permitirá abordar de manera integral la distribución de unos espacios que han ido creciendo progresivamente para responder a las nuevas demandas y servicios asumidos por Nasertic.

DE 400 A 1.200 METROS CUADRADOS

El laboratorio desarrolla su actividad en Villava desde junio de 1999. Las instalaciones contaban inicialmente con una superficie aproximada de 400 metros cuadrados, que fue ampliándose para responder a las diferentes necesidades surgidas principalmente desde la Administración y otros ámbitos de actividad.

Actualmente, el laboratorio ocupa alrededor de 1.200 metros cuadrados. Este crecimiento progresivo ha provocado que la actividad se distribuya entre diferentes espacios, por lo que su unificación y optimización, junto con la modernización general del edificio, constituye uno de los principales objetivos de la futura reforma.

Durante el último ejercicio, el laboratorio procesó 49.339 muestras analíticas, "una cifra que refleja la dimensión de una infraestructura que presta apoyo técnico tanto a las administraciones y entidades públicas como al sector agroalimentario".

EL 77% DE LAS MUESTRAS CORRESPONDE AL ÁREA AGROALIMENTARIA

La actividad agroalimentaria concentra el mayor volumen de trabajo del laboratorio, con 37.940 muestras, el 77% del total. De ellas, 13.965 muestras están vinculadas al área de Desarrollo Rural y Medio Ambiente; 10.750 corresponden a asociaciones de ámbito nacional; 6.191 a asociaciones navarras; 4.100 a servicios desarrollados mediante colaboración público-privada y 2.934 a sociedades públicas.

El laboratorio presta soporte al control oficial en materia de seguridad alimentaria y de los medios de producción, además de desarrollar otras actuaciones como el apoyo analítico al mapa de suelos de Navarra, la monitorización de las estaciones de aforo, el asesoramiento al sector primario y trabajos relacionados con la trazabilidad ganadera en colaboración con asociaciones tanto navarras como estatales.

Junto con los servicios prestados a las administraciones y entidades públicas, Nasertic mantiene colaboraciones específicas con empresas de referencia del sector agroalimentario nacional, aportando capacidades analíticas especializadas para contribuir a la calidad, seguridad y desarrollo del sector.

CERCA DE 9.000 ANÁLISIS ANUALES PARA POLICÍA FORAL

La segunda gran área por volumen es la toxicológica, con 10.025 muestras, aproximadamente el 20% del total. De ellas, 8.988 corresponden a Policía Foral, cerca del 90% de toda la actividad toxicológica del laboratorio, mientras que otras 1.037 proceden de ayuntamientos.

Estos análisis prestan soporte, entre otras actuaciones, a los controles de drogas en conductores realizados tanto por Policía Foral como por diferentes entidades locales de Navarra confirmando la presencia de sustancias de abuso intervenidas en actuaciones administrativas.

GENÉTICA E INVESTIGACIÓN FORENSE

El área de genética y análisis forense supone un volumen inferior de muestras, pero constituye una de las líneas de mayor complejidad y especialización técnica. Durante el último ejercicio se analizaron 1.374 muestras, aproximadamente el 3% de la actividad total.

De ellas, 964 correspondieron a trabajos relacionados con Policía Foral; 256 al ámbito de Justicia; 84 al Banco de ADN de Navarra y 70 a entidades memorialistas de Aragón.

La actividad de esta área permite prestar apoyo a las investigaciones policiales mediante el análisis individualizado de evidencias y la aplicación de metodologías avanzadas y secuenciales orientadas a identificar indicios y establecer vinculaciones entre evidencias, personas y hechos investigados.

Esta línea incluye también la colaboración con el Banco de ADN de Navarra y diferentes proyectos vinculados a la recuperación de la memoria histórica. Nasertic mantiene una colaboración continuada con entidades memorialistas y administraciones públicas en procesos de identificación genética de personas desaparecidas, poniendo sus capacidades analíticas al servicio de la reparación y la recuperación de la memoria democrática.

PERSONAL TÉCNICO MUY ESPECIALIZADO

La actividad del laboratorio se organiza en cuatro líneas de trabajo, dotadas de personal técnico muy especializado y equipamiento tecnológico de referencia. Entre los recursos disponibles se encuentran sistemas de cromatografía líquida y de gases acoplados a espectrometría de masas, cromatógrafos iónicos, equipos ICP, analizadores elementales, robots autónomos para análisis y preparación de muestras, secuenciadores, equipamiento para técnicas de PCR y microscopios, además de los equipos auxiliares necesarios para la preparación y procesado seguro de las muestras.

La fiabilidad de los servicios prestados se sustenta en un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO/IEC 17025 y en un amplio alcance de acreditación por ENAC, que "garantiza la competencia técnica de los ensayos incluidos en dicha acreditación y la validez de los resultados emitidos".