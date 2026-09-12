Navarra destaca en Suecia su trayectoria como territorio europeo pionero en economía circular

Foto de grupo del encuentro final del Experimentation Journey on Achieving Circularity. - COMISIÓN EUROPEA

PAMPLONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, y la directora del Servicio de Apoyo a Iniciativas Europeas, Delia Sola, han participado este viernes en el encuentro europeo celebrado en la localidad de Avesta (Suecia) para compartir experiencias y políticas públicas que aceleren la transición hacia una economía circular.

Navarra ha puesto en valor en Suecia su trayectoria como uno de los territorios europeos pioneros en el impulso de la economía circular, durante el encuentro final del Experimentation Journey on Achieving Circularity, celebrado en la localidad de Avesta durante los días 10 y 11 de septiembre.

El encuentro, impulsado en el marco de la Acción Preparatoria europea Innovation for Place-Based Transformation y liderado por el Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea, ha reunido a siete regiones europeas que durante los dos últimos años han trabajado conjuntamente en nuevas herramientas de gobernanza, innovación y colaboración para acelerar la transición hacia modelos económicos más circulares. Navarra ha participado junto a Dalarna, Normandía, Murcia, Macedonia Central y las regiones finlandesas de Este y Norte de Finlandia y Häme, explican en un comunicado desde el Gobierno foral.

La presencia navarra en este foro europeo ha permitido "compartir y proyectar internacionalmente" el trabajo que se viene desarrollando en la Comunidad foral, así como intercambiar experiencias con otras regiones de referencia y con representantes de las instituciones europeas. El encuentro ha contado también con la participación de Jessika Roswall, comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva.

Durante el diálogo político 'Co-creating a circular future together: how to make circularity a reality across Europe's regions and cities', el consejero Irujo ha destacado la importancia de que las regiones europeas estén en el centro de la transformación hacia una economía circular, aprovechando la colaboración entre administraciones, empresas y centros de conocimiento.

"Navarra lleva años apostando por la economía circular como una oportunidad para transformar nuestro modelo productivo, mejorar nuestra competitividad y generar nuevas oportunidades de innovación y simbiosis industrial. Este encuentro europeo demuestra que el trabajo que estamos realizando en Navarra está alineado con los grandes retos europeos y que nuestra experiencia puede contribuir al aprendizaje compartido entre regiones", ha señalado Irujo

El consejero ha presentado en Avesta iniciativas desarrolladas en el territorio foral, como Navarra Zirkular y el programa European Circular Innovation Valley (ECIV), así como diferentes líneas de trabajo impulsadas junto al ecosistema navarro en ámbitos como el packaging circular, la valorización de subproductos agroalimentarios y la reutilización del agua en la industria.

En este sentido, Irujo ha puesto de relieve que la economía circular constituye "una de las grandes oportunidades para reforzar la competitividad del tejido empresarial navarro", al tiempo que permite "avanzar en eficiencia en el uso de los recursos, innovación y sostenibilidad".

Por su parte, Delia Sola, directora del Servicio de Apoyo de Iniciativas Europeas del Gobierno de Navarra, ha participado en el panel dedicado a la gobernanza multinivel, donde ha tenido ocasión de compartir la experiencia de Navarra en la implantación de la compra pública circular, el diálogo con proveedores y el "fortalecimiento de las capacidades" de las administraciones públicas para impulsar esta transición.

En esta línea, Delia Sola ha señalado que la experiencia de Navarra demuestra que la transición hacia una economía circular "requiere colaboración y capacidad para trabajar de manera coordinada" entre administraciones, empresas y conocimiento. "Estos dos años de trabajo con otras regiones europeas nos han permitido compartir soluciones, aprender de experiencias diferentes y, al mismo tiempo, mostrar el camino que estamos recorriendo en Navarra", ha indicado.

El encuentro de Suecia ha servido así para poner en común los resultados de dos años de experimentación y aprendizaje, consolidando redes de colaboración entre regiones europeas y reforzando el papel de los territorios en el desarrollo de políticas públicas orientadas a la circularidad.

El Gobierno de Navarra ha destacado que la participación de la Comunidad foral en este proceso europeo supone "un reconocimiento a una trayectoria de liderazgo en economía circular y una oportunidad para seguir proyectando internacionalmente un modelo basado en la colaboración entre el sector público, las empresas y los centros tecnológicos y de conocimiento".