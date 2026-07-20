Navarra destina 245.000 euros a promover la salud a través del deporte en las entidades locales

PAMPLONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del Instituto del Deporte y de la Actividad Física, ha aprobado recientemente una convocatoria de ayudas destinada a la puesta en marcha de proyectos de prescripción de actividad y ejercicio físico para la salud, desarrollados en colaboración con los Centros de Atención Primaria (CAP) de cada zona.

En concreto, se han destinado para estas subvenciones un total de 245.000 euros, con un doble objetivo: incorporar la actividad física como herramienta útil en la promoción de una vida sana y saludable, de un lado, y fomentar y sensibilizar desde los centros de salud sobre los beneficios de una vida activa en personas sedentarias y con patologías, de otro.

Según ha informado el Gobierno de Navarra, podrán acogerse a estas subvenciones las distintas entidades locales de la Comunidad foral, así como las mancomunidades de servicios sociales y las mancomunidades cuyo objeto social es el fomento, organización y promoción de la actividad física y el deporte en los municipios que las integran. Serán subvencionables los proyectos desarrollados entre el 1 de julio y el 30 de noviembre 2026.

Entre los gastos que abarca la convocatoria se encuentran los relacionados con salarios y gastos de Seguridad Social del personal directivo y de los profesionales que realizan la actividad, así como los gastos correspondientes a contratos de asistencia técnica con empresas de gestión deportiva o con trabajadores autónomos para el desarrollo del proyecto.

También se financiarán los gastos de formación en primeros auxilios destinados al personal que dirija las actividades deportivas o que esté en contacto con las personas usuarias, así como otros relacionados con pólizas de seguros, transporte, material, difusión y comunicación del proyecto o a la adquisición de licencias de software para el desarrollo de las distintas iniciativas.

Las entidades locales deben presentar su solicitud de forma exclusivamente telemática, a través de la ficha correspondiente del Catálogo de Servicios del portal del Gobierno de Navarra en internet. El plazo permanecerá abierto entre el 1 y el 10 de septiembre de 2026, ambos incluidos.

Con respecto a los programas que se pueden desarrollar en el marco de estas ayudas, la convocatoria distingue seis tipos concretos: programas de ejercicio físico individualizado o en parejas; programas de ejercicio físico autónomo; programas de ejercicio físico en grupos; programas de entrenamiento en grupo para personas con el mismo perfil o patología; proyectos de derivación de personas del CAP hacia actividades deportivas ordinarias ofrecidas por la entidad local; y otra clase de programas más específicos, como la combinación de dos o más programas para atender a una misma persona usuaria o el desarrollo de otros tipos o formatos no contemplados directamente entre los anteriores.