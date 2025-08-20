Navarra destinará cuatro millones para que el aeropuerto de Pamplona consiga conexiones con cuatro nuevos destinos

PAMPLONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado en su sesión de este miércoles un gasto plurianual de 4 millones de euros destinado a la mejora de la conectividad aérea del aeropuerto de Pamplona. Se trata del paso previo a una licitación pública, que se convocará en las próximas semanas y que contempla la creación de cuatro futuras conexiones, dos a ciudades nacionales y dos a destinos internacionales europeos.

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ha explicado los detalles de este acuerdo de Gobierno, que, en el plano económico, se traducen en que se contempla dedicar 1,4 millones en 2026, y 1,3 millones tanto en 2027 como en 2028, y el objetivo es que la convocatoria se licite en las próximas semanas en el Portal de Contratación de la Unión Europea.

Según Arasti, "esta licitación sigue la hoja de ruta aprobada en la Mesa de la Conectividad Aérea, un espacio de trabajo de colaboración público-privada, conformada el pasado mes de mayo, con el objetivo de mejorar las conexiones del aeropuerto de Pamplona como una cuestión estratégica para el desarrollo económico y turístico de Navarra".

La mesa, que ha mantenido ya varias reuniones, está conformada por representantes del Ejecutivo foral, AENA, Ayuntamiento de Pamplona y agentes de la sociedad navarra del sector empresarial (CEN, Cámara de Comercio, AIN), turístico (AEHN, ANAPEH) y de las universidades (Universidad Pública de Navarra, Universidad de Navarra).

En el panorama nacional, el interés del Ejecutivo foral es retomar los vuelos con Barcelona y disponer de una ruta hacia el sur de España en Andalucía. Por su parte, en lo que respecta a destinos internacionales, el Gobierno de Navarra trabaja en conseguir dos nuevas conexiones con Europa, y se están barajando destinos como Londres, Alemania o Italia. Los destinos han sido acordados en la Mesa de la Conectividad y aúnan intereses sociales, turísticos, empresariales y universitarios. Se trata de vuelos directos a destinos, que a su vez conectan Navarra con vuelos nacionales, europeos e intercontinentales.

La previsión es que el servicio de las cuatro nuevas conexiones del aeropuerto de Pamplona comience a partir de abril del próximo año 2026. Según el consejero Arasti, "poco a poco iremos conociendo más detalles de esta apuesta" con la que el Gobierno de Navarra sigue su "compromiso de fortalecimiento de nuestra economía, tanto por la oportunidad que surge en el plano de la creación de empleo como por su aportación a la cohesión territorial y a la proyección exterior de nuestra comunidad".