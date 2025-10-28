Navarra detecta un caso de gripe aviar en una grulla y pide a las explotaciones que extremen las medidas de seguridad

PAMPLONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha detectado un caso de gripe aviar en una grulla en la zona de Arguedas y ha enviado una circular a las explotaciones para que "extremen al máximo las medidas de seguridad".

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Ejecutivo foral, José Mari Aierdi, ha indicado, en declaraciones los medios de comunicación, con motivo de la reunión del Consejo Agrario, que se han registrado 51 casos de gripe aviar en explotaciones en otras comunidades autónomas. "El lunes pasado mantuvimos una reunión con los propietarios de estos establecimientos en Navarra para pedirles que extremen las medidas de bioseguridad en sus explotaciones. Y también en este sentido vamos tomando muestras de animales salvajes, aves migratorias que encontramos en nuestra Comunidad, y ayer a última hora tuvimos el primer caso positivo de gripe aviar en un animal de estas características -una grulla-. No hay ningún dato referido a explotaciones agrarias", ha señalado.

No obstante, el consejero ha explicado que al detectar la gripe en una grulla, "hemos enviado también una nueva circular a las explotaciones para que extremen al máximo las medidas de seguridad en este sentido". "Hemos conocido el caso de gripe aviar en Aragón con una presencia muy importante de grullas muertas en su Comunidad y que por lo tanto también nos obliga a ser muy prudentes en esta materia. De hecho hoy mismo los directores generales de Agricultura y Ganadería de todas las comunidades se reúnen 'online' con el ministerio para analizar la situación y ver qué otro tipo de medidas se podrían tomar", ha explicado.

José Mari Aierdi ha manifestado que "se están analizando diferentes aves de otras especies y los resultados hasta ahora han sido negativos, pero a la vista de la información de Aragón, presuponemos que algún análisis de grulla más nos puede resultar también positivo".

Por su parte, el director general de Agricultura y Ganadería, Ignacio Gil, ha señalado que las explotaciones deben "mantener las medidas de bioseguridad al máximo" y "estar muy atentos a los síntomas, porque son focos que conviene eliminar en el menor tiempo posible".

Además, se ha recomendado la vacunación de los operarios que están trabajando en las explotaciones, "porque no es bueno que tengan gripe y estén en contacto con animales enfermos".

También se han enviado recomendaciones al personal de Guarderío, "que es el que va a estar con estos animales muertos y el que normalmente los recoge para que luego nosotros analicemos", ha explicado Gil.

El director general ha señalado que si apareciera la gripe aviar en una explotación, eso conllevaría "una estrategia de erradicación, hacer un vaciado sanitario, poner dos radios de vigilancia, uno de tres kilómetros, donde se hace un examen exhaustivo de todas las explotaciones que hay en ese marco y posiblemente también haya que hacer algún vaciado sanitario, y otro radio de diez kilómetros que es de vigilancia, pero que a día de hoy lo que se está planteando es incrementar ese radio hasta los 20 kilómetros, porque la situación que estamos viendo en otras Comunidades Autónomas es que ese radio de 10 kilómetros es insuficiente".

Por otro lado, en el caso de la dermatosis nodular, José Mari Aierdi ha explicado que "lo que prevemos es que con el frío el problema pueda desaparecer". "Por eso señalamos en principio una suspensión hasta el 30 de noviembre -de las ferias y mercados de ganado-. Si el tiempo sigue en la misma línea, el mosquito lógicamente desaparecería y podría permitirnos reabrir a finales de año", ha afirmado.