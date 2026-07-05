Navarra entra en una nueva ola de calor que pondrá en aviso todo el territorio a partir del lunes

Archivo - Una persona llena una botella de agua de una fuente. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo episodio de ola de calor afectará este domingo a Navarra y se extenderá a lo largo de la próxima semana, superando los 40 grados en algunas zonas y activando avisos meteorológicos por temperaturas máximas en todo el territorio de la Comunidad foral.

Ya este domingo, entre las 13.00 y las 20.59 horas, el centro y la Ribera del Ebro estarán en aviso amarillo, con una máxima prevista de 37 grados en el primer caso y de 38 en el caso de la Ribera, donde puntualmente se podrán alcanzar los 39 grados en el extremo sureste.

Este lunes los avisos se extenderán a todo el territorio de Navarra. La zona centro y la Ribera del Ebro aumentarán a nivel naranja -peligro importante- ante la previsión de que se alcancen los 40 y los 41 grados, respectivamente. Por su parte, la vertitente cantábrica, con una máxima prevista de 37 grados, y el Pirineo, con 36 grados, estarán en aviso amarillo.

La misma situación se reproducirá la jornada siguiente. El martes centro y Ribera seguirán en aviso naranja, con máximas de 40 y 41 grados; mientras que la vertiente cantábrica y Pirineo estarán en aviso amarillo y las temperaturas podrán alcanzar los 36 grados.

La AEMET estima que este lunes, 6 de julio, sea el día álgido del periodo, con nuevos ascensos térmicos en el Cantábrico oriental, que se extenderán en menor magnitud al valle del Ebro, Meseta norte y tercio este peninsular, mientras que en el oeste de Galicia se espera la entrada del flujo marítimo que hará descender las temperaturas de manera notable en áreas litorales.

Durante el martes 7 es probable que el descenso ocurrido en litorales atlánticos gallegos se extienda a los extremos oeste y norte peninsulares, lo cual haría descender las temperaturas máximas en Galicia y en el Cantábrico. Para el miércoles 8, el escenario más probable es que continúen los valores "anormalmente altos para la época del año", pudiendo mantenerse las condiciones de ola de calor, con máximas que superarían los 39ºC-40ºC en el cuadrante suroccidental, meseta sur, Valle del Ebro, depresiones del nordeste y en zonas del interior del sureste.

A partir del jueves 9, comenzarían los descensos térmicos en la vertiente atlántica peninsular que se extenderían en los días posteriores, por lo que podría darse por concluido el episodio de ola de calor.