Navarra y el Estado aprueban el traspaso del tramo navarro de la autopista AP-68 a la Comunidad foral

PAMPLONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comisión mixta de la Junta de Transferencias Navarra-Estado ha aprobado este martes por unanimidad el traspaso del tramo navarro de la AP-68 a la Comunidad foral.

La reunión ha estado presidida por el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Félix Taberna, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. En ella han participado una representación de la Administración del Estado y la parte navarra de la Junta de Transferencias.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión, el ministro ha valorado la "unidad de todas las fuerzas políticas" en torno a esta cuestión y ha incidido en el hecho de que la aprobación se haya producido por unanimidad, algo "casi inédito" y que es necesario "subrayar y poner en valor".

"Estas noticias de acuerdos son menos impactantes en los medios que a lo mejor los desacuerdos. Pero creo que cuando hay un acuerdo que además se toma por unanimidad, como el traspaso de los tramos de la autopista AP-68 que pasa por la comunidad de Foral de Navarra, creo que también hay que ponerlo en valor", ha apuntado.

Se trata del cuarto traspaso a Navarra realizado durante el Gobierno de Pedro Sánchez, además de la de sanidad penitenciaria, el Ingreso Mínimo Vital y tráfico. "Los traspasos no significan más que más Estado, y en ese sentido hemos hecho ya 40 traspasos en estos siete años con diez comunidades, y solo en esta legislatura, siendo competencia del Ministerio de Política Territorial la coordinación de esos traspasos, llevamos 18", ha remarcado.

Por su parte, Taberna se ha "congratulado" de este acuerdo, que "está asentado en la bilateralidad". "Esa bilateralidad se hace mediante el acuerdo, el sentido común y desde luego buscando una perspectiva en nuestro caso del autogobierno de Navarra y me figuro que en el Gobierno de España para mayor eficacia y mayor eficiencia en el conjunto del Estado español", ha remarcado.

El alcanzado este martes es "un paso importante para contemplar el conjunto y la integralidad de la red de carreteras, en este caso de alta capacidad". "Es un elemento que para nosotros sería una pieza de engranaje dentro de nuestra dimensión territorial de carreteras y es un acuerdo que, por lo tanto, lo que nos permite es una integralidad de aquellas carreteras de dominio público por parte de la comunidad foral de Navarra", ha dicho Taberna.

