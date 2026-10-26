Navarra y Estado formalizan el traspaso de la competencia de I+D+i a la Comunidad foral, que será efectivo el 1 de enero

Reunión de la comisión mixta de la Junta de Transferencias, que ha ratificado el traspaso de la competencia de I+D+i - GOBIERNO DE NAVARRA-JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisión mixta de la Junta de Transferencias Navarra-Estado ha ratificado este lunes el acuerdo para que la Comunidad foral asuma la competencia en materia de Investigación y Desarrollo Científico y Técnico e Innovación (I+D+i), que la semana pasada fue avalado por la parte navarra de la Junta.

El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez, y el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, han atendido a los medios de comunicación tras la reunión, celebrada en el Palacio de Navarra.

Remírez ha realizado una "valoración muy positiva como Gobierno de Navarra", ya que se trata de "una cuestión que llevamos ya más de dos años negociando". Es, ha dicho, "la quinta transferencia desde el año 2019", y "ratifica un camino por parte del Gobierno de Navarra de autogobierno inteligente y que nos va a permitir implementar una transferencia absolutamente fundamental y clave para la Comunidad foral de Navarra". "En ese sentido, hacemos una valoración muy positiva", ha incidido.

También ha agradecido la "voluntad negociadora" del Estado. "Hacemos una lectura muy positiva de este acuerdo, que se va a implementar a partir del 1 de enero del próximo año 2027", ha indicado, tras mostrar su "satisfacción por este acuerdo que consolida una línea de trabajo, de colaboración y diálogo con el Gobierno de España, que entiende a la Comunidad foral de Navarra". "Y, por tanto, en esa línea seguiremos trabajando en el futuro, en la siguiente legislatura, para seguir avanzando en competencias y transferencias que estamos pendientes, tanto becas como también la parte de Inspección de Trabajo y la Seguridad Social", ha apuntado.

Por su parte, Álvarez ha señalado que "con esta transferencia damos cumplimiento a la Constitución Española" y a la Lorafna, y ha considerado que "va a servir para acercar la ciencia a los ciudadanos y ciudadanas de Navarra y poder impulsar en mayor grado la participación de empresas en la innovación, el desarrollo y la investigación". También ha querido "agradecer a los grupos políticos que participan en esta Junta de Transferencias el apoyo a esta transferencia, que va a servir para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas de Navarra".

Finalmente, Juan Cruz Cigudosa ha señalado que "es un orgullo culminar este proceso de transferencia de las competencias de I+D+i". Cigudosa ha destacado "la capacidad que va a tener la Comunidad foral de Navarra de diseñar y fomentar la innovación, la transferencia de tecnología hacia la sociedad y hacia las empresas". También ha citado "la capacidad de diseñar, ejecutar y controlar programas específicos de I+D+i para el territorio, con lo que esto conlleva", así como la coordinación con el Estado de "esa actividad completa".

"Esto no merma ni dificulta ninguna de las capacidades que tienen los agentes del ecosistema navarro para participar en convocatorias estatales. Eso no cambia en absoluto. Con esto sumamos una capa de coordinación para optimizar en los recursos. Esas son básicamente las tres cosas que se han firmado hoy", ha explicado.

Según han indicado desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en una nota, el traspaso "establece un marco de cooperación para el desarrollo de las actividades de investigación, desarrollo científico y técnico e innovación en Navarra".

La Comunidad foral asumirá las funciones de ordenación, planificación, promoción y fomento, gestión de programas y proyectos, así como de coordinación de actividades en los ámbitos de investigación, desarrollo científico y técnico e innovación. Asimismo, la Administración General del Estado y la Comunidad foral colaborarán en la potenciación de la infraestructura investigadora en Navarra, la planificación y ejecución de proyectos y la creación de mecanismos de información, prestación de servicios y apoyo.

Desde el Gobierno de Navarra han explicado que tras la formalización del acuerdo por parte de la comisión mixta de la Junta de Transferencias, los siguientes pasos serán su aprobación por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Boletín Oficial de Navarra (BON).

El traspaso se enmarca en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, que atribuye a la Comunidad foral la competencia exclusiva en materia de investigación científica y técnica, sin perjuicio de las facultades de fomento y coordinación general que corresponden al Estado.

VALORACIÓN ECONÓMICA DEL TRASPASO

Para la valoración económica del acuerdo se han cuantificado las partidas de los Presupuestos Generales del Estado correspondientes al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que financian actividades estructurales, permanentes o directamente vinculadas al funcionamiento de los servicios que se transfieren.

Las partidas seleccionadas ascienden aproximadamente a 829 millones de euros, lo que se traduce en unos 13,3 millones de euros para la Administración foral, de acuerdo con el índice de imputación que se aplica actualmente en Navarra.

Las entidades navarras podrán seguir concurriendo de manera normal a las convocatorias de concurrencia competitiva que promueva el Estado, por lo que en la estimación realizada se han descartado expresamente las partidas que las financien. Asimismo, se eliminan las duplicidades en áreas de política pública que ya se vienen haciendo desde Navarra.

ASISTENTES

Este traspaso ha conllevado la coordinación con tres ministerios: el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Ministerio de Hacienda.

En la reunión de este lunes han estado también presentes en la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno foral, Ana Ollo; la delegada del Gobierno de España en Navarra, Alicia Echeverría; el director general de Cooperación Autonómica y Local, Rafael Francisco Briet; y el secretario de la Junta de Transferencias por la Administración del Estado, Jorge García.

Por su parte, han seguido la reunión de manera telemática la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Mónica García; el director general de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial, Luis María Temes; el subdirector general de Gestión de la Financiación Autonómica, Javier Jiménez; y la jefa asesoría financiera de la Secretaría General de Gestión de la Financiación Autonómica, Gabriela Rembado.

Por parte de las formaciones políticas navarras han participado en el encuentro Cristina Ibarrola (UPN), Ainhoa Unzu (PSN), Laura Aznal (EH Bildu), Pablo Azcona (Geroa Bai), Javier García (PP), Carlos Guzmán (Contigo-Zurekin) y Emilio Jiménez (Grupo Mixto/Vox).