Navarra y Euskadi analizan la colaboración frente a las emergencias y el "fortalecimiento" de las políticas de seguridad

PAMPLONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, y el consejero de Seguridad de País Vasco, Bingen Zupiria, han mantenido un encuentro este jueves en el Palacio de Navarra con el objetivo de "analizar y reforzar" la coordinación y cooperación transfronteriza para hacer frente a las emergencias, así como el "fortalecimiento" de las políticas públicas de seguridad y el trabajo de coordinación de los cuerpos policiales.

Concretamente, durante la reunión han tratado los planes suscritos conjuntamente entre ambos ejecutivos respecto a la atención a la emergencia y el desarrollo de sistemas de comunicación para actuaciones conjuntas, con el objetivo de "mejorar la coordinación y efectividad de los recursos desplegados, así como mejorar la atención a la ciudadanía", explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

Las dos comunidades han señalado la importancia de "fomentar la cultura de la autoprotección" de la sociedad en cuanto a la emergencia, mediante el fomento de la prevención en distintos ámbitos, y también han subrayado el compromiso de ambas administraciones de "trabajar por la protección de las personas, que se traduce en una apuesta decidida por la atención a la seguridad y las emergencias".

Además, la consejera López ha aprovechado el encuentro para agradecer la colaboración de Euskadi durante los incendios ocurridos en Navarra el pasado mes de agosto. En concreto, el País Vasco envió un helicóptero de extinción a la zona del incendio de Carcastillo, iniciado el 8 de agosto.