Navarra financia el enfoque restaurativo en áreas como adicciones, empleo en colectivos vulnerables y mediación vecinal

PAMPLONA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Justicia, ha concedido un total de 32.380 euros a tres proyectos orientados al fomento de las prácticas restaurativas comunitarias en la atención a personas con adicciones, la interacción entre colectivos vulnerables y el tejido empresarial y la creación de espacios de mediación.

Las prácticas restaurativas son "herramientas de prevención y resolución de conflictos no judicializados, así como de promoción de la cohesión social, que buscan generar condiciones colectivas de confianza, respeto y cuidado, de forma que los conflictos que puedan surgir se gestionen en sus estadios iniciales de forma espontánea por la comunidad".

Concretamente, se ha financiado con 8.400 euros al proyecto 'Atención a las adicciones desde un enfoque restaurativo', de la Asociación ANTOX (Asociación para la Investigación, Prevención y Tratamiento de Adicciones), que tiene por objetivo transformar la atención a personas con adicciones mediante la incorporación del enfoque restaurativo.

Así, se pretende "promover el diálogo, la responsabilización y la reparación del daño como herramientas clave para la gestión de conflictos y la mejora de la convivencia, algo que impacta directamente en las personas usuarias, sus familias y los equipos profesionales, y fortalece los vínculos entre ellos".

INTERACCIÓN ENTRE LOS COLECTIVOS VULNERABLES Y EL TEJIDO EMPRESARIAL

Otro de los proyectos subvencionados está llevado a cabo por la Fundación Gaztelan, y tiene por título 'Círculos de resonancia, personas - empresas - comunidad', y ha recibido 12.000 euros.

Es la continuidad de un proyecto iniciado en 2024, con el que se busca promover la interacción entre colectivos vulnerables y el tejido empresarial, a través de la metodología de círculos de resonancia. Estos se basan en la idea de que "las historias de las personas resuenan en los demás, despertando emociones, y así se desarrollan espacios de confianza y seguridad entre las y los participantes".

CREACIÓN DE ESPACIOS DE MEDIACIÓN COMUNITARIA ENTRE EL VECINDARIO

Esta convocatoria ha subvencionado con 11.980 euros otro proyecto, con 11.980 euros, 'Proyecto de facilitación comunitaria de AZ Sare Komunitarioa', de la Asociación AZ Ekimena-Alde Zaharra (AZ Sare Komunitarioa), que busca "promover acciones y dinámicas colectivas en las que las líneas de trabajo se enmarquen en una visión integral del modelo de barrio".

Se plantea como un trabajo de mediación comunitaria que pretende facilitar "el surgimiento de nuevos proyectos que respondan a las necesidades del vecindario, promover y rescatar la creación de espacios de análisis y encuentro sobre el modelo de barrio".

Este planteamiento funciona a un triple nivel, con jornadas vecinales, encuentros de barrio y una estructura de coordinación que mantiene un espacio de encuentro, supervisión y apoyo a la red comunitaria.

OTROS PROYECTOS SUBVENCIONADOS

Se han subvencionado, además, otros proyectos, como el de la sociedad microcooperativa Txiribuelta, que plantea una intervención intensiva en la Residencia San Jerónimo, orientada a "consolidar procesos relacionales y generar un impacto sostenido en el tiempo".

Mediante la implementación de prácticas restaurativas, se pretende "mejorar la convivencia, fortalecer las relaciones y promover una cultura basada en el respeto, la escucha y el reconocimiento mutuo".

Asimismo, ha sido financiada la iniciativa de la Asociación de Mujeres Inclusivas para lograr la Igualdad Psicosocial (AMILIPS), que se desarrolla en Tierra Estella y la Ribera Alta de Navarra.

En estos territorios, con "creciente diversidad cultural y presencia significativa de población migrante, especialmente mujeres que en muchas ocasiones enfrentan situaciones de vulnerabilidad, se identifican problemáticas que afectan a la convivencia y cohesión social".

Con este proyecto se pretende "promover herramientas para fomentar la resolución de conflictos desde enfoques participativos y no punitivos".

Estas subvenciones se dirigen a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para que impulsen actividades de prevención y resolución de conflictos no judicializados y la promoción de la cohesión social.