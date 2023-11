Navarra impulsa una campaña contra las violencias sexuales que reivindica "el consentimiento expreso en las relaciones"

Entre enero y septiembre se han registrado 266 denuncias por violencia sexual en Navarra, el 73% interpuestas por mujeres jóvenes



El Gobierno de Navarra ha presentado este lunes una campaña de sensibilización 'contra todo tipo de violencias sexuales', que pone el foco en la necesidad de "promover un cambio social y cultural que incluya el consentimiento expreso a la hora de establecer relaciones sexo-afectivas". La campaña reivindica "la libertad de las mujeres para relacionarse con su entorno de la manera que deseen, sin que un gesto o una determinada forma de vestir o actuar pueda ser interpretada como consentimiento para establecer vínculos que no desean".

El Ejecutivo foral apuesta por difundir este mensaje con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, que se celebra el próximo 25 de noviembre. Así lo han explicado en rueda de prensa el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna; la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud e Igualdad, Begoña Alfaro, y la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), Patricia Abad.

"Desde el Gobierno de Navarra tenemos el firme compromiso de trabajar en la erradicación de todas las manifestaciones de violencia hacia las mujeres. Es una prioridad política", ha explicado Taberna, quien ha indicado que "una de las formas de violencia contra las mujeres es la violencia sexual". "Es una de las más frecuentes, menos visibles y que más preocupa a la sociedad. Esta campaña del 25 N es una llamada de atención para poner el consentimiento de las mujeres en el centro del debate. Cualquier acto de connotación sexual que no tenga el consentimiento libre de la mujer es violencia sexual", ha dicho.

Bajo el lema 'Violencias sexuales. Están ocurriendo ahora / Sexu-indarkeriak. Gertatzen ari dira', la campaña utiliza diferentes materiales gráficos y audiovisuales donde aparecen mujeres en entornos lúdicos o festivos, que sirven para trasladar los siguientes mensajes: 'Es un Whatsapp. No es un sí', 'Es un baile. No es un sí', 'Es una copa. No es un sí' o 'Es una falda. No es un sí'.

"En todas estas situaciones, que se dan en innumerables ocasiones a diario, se pasa por alto el consentimiento de las mujeres, se ningunean sus deseos y expectativas; y, muchas veces, un hombre acaba imponiendo sus deseos y agrediéndolas, agrediéndonos", ha criticado Abad, que ha explicado que el objetivo de los carteles y vídeos de la campaña es trasladar el mensaje de que "todo aquel acto de carácter sexual que no se realice con el consentimiento libre de las mujeres, es violencia sexual". "Es decir, solo sí es sí", ha indicado.

AUMENTO DE DENUNCIAS

A lo largo de todo el año pasado, han expuesto, se registraron en Navarra 290 denuncias por violencia contra las mujeres más que en 2021, un total de 1.929. Un 36,35% fueron interpuestas por menores de 30 años, de las cuales 244 (el 12,65%) corresponden a violencia sexual. Según los datos del INAI, entre enero y septiembre de este año se han registrado ya 1.569 denuncias, 266 de las cuales han sido por violencia sexual, un 72,93% en la franja de edad hasta los 30 años.

Además, una mujer ha sido asesinada en lo que va de año en el territorio foral, lo que suma 15 víctimas en la última década. A nivel estatal, son ya 52 las mujeres asesinadas en lo que va de año (7 de ellas menores de 30 años), que han dejado 50 huérfanos.

Según ha explicado Abad, la campaña realizada con motivo del 25N incide en la necesidad de acabar con las múltiples y diversas violencias "históricamente toleradas y asimiladas" por las mujeres. Ha destacado además la necesidad de que tanto hombres como mujeres "aprendan a identificar" formas de violencia que "se han normalizado, a fin de conseguir erradicarlas".

Entre las diferentes violencias sexuales que el Gobierno de Navarra busca eliminar se incluyen las agresiones sexuales, entendidas como cualquier acto de contenido sexual que se realice empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad, de vulnerabilidad de la víctima o cuando esta tiene anulada por cualquier causa su voluntad; el acoso sexual en cualquier ámbito (laboral, en el espacio público, en espacios de ocio, en la esfera deportiva, etc.); la explotación de la prostitución ajena; las violencias sexuales digitales (sexting, sextorsión, grooming o stalking); el acecho con connotación sexual; la mutilación genital femenina; el matrimonio forzado; y la trata con fines de explotación sexual, además del homicidio de mujeres vinculado a la violencia sexual. La cartelería de la campaña incluye un enlace QR a un documento donde se especifican todas estas violencias, de acuerdo a la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual.

La campaña institucional tiene un coste de 50.000 euros. El Ejecutivo foral repartirá cerca de 5.000 carteles en puntos de atención y servicio a la ciudadanía (ayuntamientos, centros sanitarios, bibliotecas, servicios sociales, instalaciones deportivas, juveniles, etc.). Además, emitirá cuñas en radios generalistas, un spot en Navarra TV y en televisiones locales, e insertará publicidad en periódicos en papel y digitales. También difundirá la campaña a través de marquesinas y en redes sociales.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA IGUALDAD

Esta campaña se enmarca en las acciones de sensibilización a la ciudadanía llevadas a cabo desde el INAI al objeto de prevenir, informar y sensibilizar en torno a la violencia contra las mujeres.

Además, desde el Ejecutivo foral está previsto continuar coordinando las actuaciones públicas en materia de atención y prevención de la violencia hacia las mujeres, con especial atención a menores, siguiendo la senda del Plan Estratégico de Igualdad (2022-2027), que prioriza, entre otros aspectos, la erradicación de la violencia contra las mujeres desde cuatro ejes nucleares: prevención, sensibilización e investigación; atención integral; formación y coordinación.

Asimismo, se ultima la puesta en marcha del Centro de Atención Integral a las violencias sexuales; un recurso o centro especializado -abierto 24 horas / 7 días a la semana / 365 días al año- para la prevención y la atención integral e interdisciplinar en el marco de las violencias sexuales. Además, el próximo año, el Gobierno de Navarra habilitará, por primera vez, ayudas económicas dirigidas a huérfanos por violencia machista, ha expuesto.

Está prevista también la actualización del Protocolo contra la mutilación genital femenina y la aprobación de un Protocolo de Matrimonios forzosos, la creación de una 'ventanilla única' en el INAI para acreditaciones para víctimas de violencia hacia las mujeres, así como el impulso a la formación especializada a los diferentes agentes implicados en el III Acuerdo Interinstitucional para la coordinación ante la violencia contra las mujeres en Navarra (ámbito de salud, policial, social, jurídico y judicial, educación, empleo).