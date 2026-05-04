Navarra impulsa la digitalización de la evaluación diagnóstica con una participación superior al 92% en 2º de ESO

PAMPLONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha avanzado este curso en la digitalización de las pruebas de evaluación diagnóstica en 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), en las que ha participado alumnado de la red pública y concertada de la Comunidad foral.

Las pruebas, celebradas los días 20 y 21 de abril, han registrado una alta participación, superior al 92% en ambas competencias evaluadas.

En la prueba de Competencia Matemática, realizada el 20 de abril, participaron 7.276 alumnos de un total de 7.836 convocados, lo que supone una tasa de realización del 92,85%. Del alumnado participante, el 51,92% fueron chicos (3.778) y el 48,08% chicas (3.498).

Por su parte, la prueba de Competencia Lingüística en castellano celebrada el 21 de abril alcanzó una participación del 93,13%. En este caso, el 51,96% correspondió a chicos y el 47,94% a chicas, registrándose además un 0,10% sin dato de sexo informado.

Como principal novedad, estas pruebas se han desarrollado parcialmente en formato digital en 2º de ESO, donde las competencias de Matemáticas y Lengua Castellana se han realizado a través de plataforma digital.

El alumnado ha accedido a las pruebas utilizando su identidad digital educativa EDUCA, lo que ha permitido garantizar la autenticación segura, la trazabilidad del proceso y una gestión centralizada de los datos, según ha informado el Gobierno foral.

Este modelo combina la realización digital de preguntas objetivas con ejercicios en papel para tareas de desarrollo, manteniendo así un enfoque equilibrado entre innovación tecnológica y rigor pedagógico. La incorporación progresiva del formato digital se alinea con la evolución de las evaluaciones internacionales, como PISA, que se realizan mayoritariamente en entorno digital y avanzan hacia modelos cada vez más interactivos. Este contexto hace necesario que el alumnado se familiarice con este tipo de pruebas y desarrolle competencias en entornos digitales, ha añadido.

De este modo, ha indicado el Gobierno foral, Navarra avanza en la preparación de su alumnado no solo en contenidos, sino también en las habilidades necesarias para desenvolverse en evaluaciones cada vez más digitalizadas.

La digitalización se ha implantado de forma progresiva y adaptada a cada etapa educativa. Así, mientras en 2º de ESO se ha introducido el formato digital en determinadas competencias, la evaluación diagnóstica de 4º de Educación Primaria se ha mantenido íntegramente en formato papel, siguiendo el modelo tradicional.

Este enfoque permite avanzar en la transformación digital del sistema educativo de manera gradual, "garantizando la equidad y la adecuada adaptación a la edad del alumnado".

La evaluación diagnóstica, de carácter censal, permite obtener información precisa sobre el nivel competencial del alumnado navarro y orientar tanto las políticas educativas como los planes de mejora de los centros.