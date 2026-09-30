Navarra incorpora 59 viviendas al sistema público de alquiler, situadas en Cintruénigo y Cortes

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Politicas Migratorias, Begoña Alfaro, presenta, junto con la Fundación Acogida Vital, la incorporación de nuevas viviendas al sistema público de alquiler en la Ribera. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Navarra incorpora 59 viviendas al sistema público de alquiler, 42 de ellas situadas en Cintruénigo y otras 17, en Cortes. Estas viviendas, que han perdido en los últimos años la calificación de protegidas, han sido adquiridas por la Fundación Acogida Vital para arrendarlas según los mismos estándares que las viviendas protegidas de alquiler, incorporándolas así al parque público navarro, según ha informado el Gobierno foral.

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Politicas Migratorias del Gobierno foral, Begoña Alfaro, ha presentado este miércoles esta iniciativa junto con el director general de Grupo Añón, Iosu Belio, y Marcos Beltrán, director Jurídico y de Expansión del Grupo.

Alfaro ha explicado que "se trata de viviendas en régimen de alquiler, cuyos inquilinos iban a ser expulsados, bien por la no renovación de los contratos que tenían hasta ahora, bien por la subida exponencial de la renta, y lo hemos impedido, gracias a la colaboración público-privada".

Las personas inquilinas podrán disfrutar de las subvenciones previstas para las viviendas de protección oficial con las mismas condiciones y porcentajes y requisitos, salvo el de inscripción previa en el Censo de solicitantes de vivienda protegida, gracias al compromiso de Grupo Añón de arrendar las viviendas en las condiciones establecidas para las viviendas de protección oficial en régimen de arrendamiento, según ha detallado el Ejecutivo foral.

Alfaro ha agradecido el esfuerzo realizado por el Grupo Añón y ha recordado que "en Navarra estamos haciendo todo lo posible para que este derecho sea una realidad de una vez por todas y hemos impulsado una gran cantidad de medidas para ello". "Medidas tales como la declaración de Zonas de Mercado Residencial Tensionado, el registro de grandes tenedores, la nueva legislación sobre los contratos de habitaciones o el blindaje al alquiler protegido", ha añadido.

Iosu Belio, director gerente del grupo Añón, ha agradecido el trabajo del departamento de Vivienda que "desde el primer momento nos han ayudado, nos han acompañado y han trabajado con nosotros para que este proyecto pudiera salir adelante". "Queremos seguir invirtiendo y construyendo un proyecto con visión de largo plazo. Hoy hablamos de 42 viviendas en Cintruénigo, pero para nosotros no hablamos solamente de viviendas: hablamos de oportunidades y de 42 hogares. Porque detrás de cada puerta habrá personas, habrá familias, jóvenes que quieren comenzar su vida y personas que han atravesado momentos difíciles", ha dicho.

Por su parte Marcos Beltrán, director jurídico y de expansión del Grupo, ha aclarado que "esta operación no responde a una visión puntual, porque el grupo quiere ampliar su cartera de vivienda, continuar invirtiendo y seguir estudiando proyectos de vivienda social tanto en Navarra como en otros territorios".