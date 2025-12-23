Navarra mantendrá en 2026 el descuento adicional en la AP-15 para vehículos ligeros que realicen viajes de ida y vuelta

Aprobadas las tarifas y peajes de la Autopista de Navarra para 2026 - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha adoptado, en su sesión de este martes, un acuerdo por el que se aprueban las tarifas base, los peajes base y los peajes con descuentos específicos de la Autopista de Navarra (AP-15) para 2026.

Se trata de la actualización que se lleva a cabo con carácter anual, en virtud del contrato existente con la concesionaria, Audenasa.

Las tarifas para el año que viene, que entrarán en vigor el día 1 de enero, se actualizan con un coeficiente del 2,945%, equivalente al 95% del IPC nacional correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2024 al 31 de octubre de 2025 (3,1%).

Tras la actualización de estas nuevas tarifas, quien transite por la AP-15 a partir del 1 de enero del próximo año puede llegar a beneficiarse de descuentos que alcanzan el 35% sobre el precio base, en el caso de los vehículos ligeros, y de hasta el 68% en el caso de vehículos pesados.

Estos descuentos son mayores para los vehículos ligeros si se realiza el viaje de vuelta en menos de 72 horas. En ese caso, el porcentaje de ahorro puede llegar hasta el 68%.

En octubre de 2023 se prorrogó al menos hasta 2027 el descuento adicional de vehículos ligeros que realicen viajes de ida y vuelta cuando el retorno se realice en las 24 horas siguientes al tránsito de origen.

Como viene sucediendo, en el precio final a pagar por los usuarios beneficiarios de los descuentos se incluye el IVA correspondiente a los mismos (subvención vinculada al precio) según las condiciones fijadas por el Gobierno de Navarra el 23 de enero de 2019.