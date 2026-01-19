Navarra y México se unen en una misión comercial online en la que participan doce empresas forales del sector indutrial

Representantes de empresas navarras y de Gobierno de Navarra en la anterior misión a México en 2024 para el sector industrial organizada por el PIN. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Doce empresas forales del sector industrial van a tener posibilidad de reunirse con empresas mexicanas referentes en el sector desde este lunes y hasta el próximo viernes 30 de enero, en el marco de una misión empresarial online que organiza el Plan Internacional de Navarra (PIN).

Cada de una de las empresas navarras podrá mantener reuniones individuales hasta con ocho empresas del mercado extranjero. Las compañías, pertenecientes a diversos subsectores industriales, desde la automoción y movilidad eléctrica hasta la digitalización o energías renovables, estarán en contacto con empresas mexicanas de manera virtual para presentar sus productos e intercambiar experiencias, ha informado el Gobierno foral en una nota.

Entre los objetivos de esta misión comercial se encuentra el poder establecer vínculos con potenciales socios mexicanos y visibilizar la oferta navarra en el sector industrial. La agrupación foral está compuesta por las empresas Forjas de Viana, Ingeniería Iradi, Solartia, Talleres Atondoa, Dinabi Industrial y Desarrollo, Bobinados Osés, Factiun Sun, Enpa Engranajes, Mecanizados Inaher, Marrodán, Talleres Zelaieta y Plastic Repair System. Respecto a las compañías mexicanas, destaca la participación en la misión de Grupo Presidente, Canadian Solar y Valeo.

Durante las dos semanas de reuniones online, las empresas extranjeras, que han sido seleccionadas para participar en esta acción por su perfil y pertenencia a un determinado subsector, van a estar acompañadas en las reuniones con sus contrapartes navarras por personal del PIN y por el equipo de la consultora especializada en el país.

Previamente a los encuentros, las empresas forales participaron en una reunión preparatoria con la consultora con el objetivo de que pudieran conseguir una visión general de las características del mercado mexicano. Además, ese encuentro sirvió para explicar el funcionamiento de los encuentros B2B y para preparar la posible participación a través del PIN de empresas interesadas en acudir a la feria International Automotive Industry Supply Summit, que se celebrará en Querétaro los días 6 y 7 mayo 2026.

MÉXICO: PAÍS OBJETIVO PARA EL PLAN INTERNACIONAL DE NAVARRA

Según ha detallado el Gobierno, México se ha consolidado como una plataforma esencial para la expansión internacional. Su posición geográfica lo convierte en un punto de conexión entre América del Norte y América Latina, "ofreciendo acceso a una red de tratados de libre comercio que facilita el comercio con Estados Unidos y Canadá". Es por esto por lo que esta misión es una acción previa y preparatoria para otra de las convocatorias que el PIN ya ha abierto: la participación en la feria International Automotive Industry Supply Summit en Querétaro en el mes de mayo.

Esta acción se divide en dos partes. Por un lado, la participación en la feria el 6 y 7 de mayo en un stand agrupado de Gobierno de Navarra. Durante la feria se podrán concertar reuniones comerciales y se visitarán empresas mexicanas por las que las compañías navarras tengan interés dentro del estado de Querétaro.

Por otro lado, se pondrá a disposición de las empresas navarras la posibilidad de organizar agendas individuales fuera del estado de Querétaro, en función de los intereses de cada una de las participantes.

El objetivo es "fomentar la visibilidad y presencia de las compañías navarras en el ámbito industrial en México, identificar oportunidades de negocio y conocer el sector industrial y de la automoción mexicanos".

Concretamente, ha indicado el Ejecutivo, el estado de Querétaro consolidó en 2024 su posición como uno de los polos industriales más relevantes de México. Cuenta con más de 1.700 empresas manufactureras, de las cuales cerca de 350 pertenecen al sector automotriz y otras 100 al sector aeroespacial. Por ello, Querétaro se mantiene como "uno de los destinos más atractivos para IED industrial por su estabilidad, seguridad jurídica, capital humano y conectividad".