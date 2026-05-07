Navarra participa en Barcelona en el evento líder en automatización y robótica del sur de Europa

El consejero Irujo junto a los representantes navarros que participan estos días en la feria Advanced Factorie. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

En un momento en el que la reindustrialización se posiciona como una estrategia fundamental para recuperar la autonomía industrial de Europa, Navarra, reconocida como Región Industrial Europea en 2025, ha vuelto a participar en la décima edición del evento líder en automatización y robótica industrial del sur de Europa, Advanced Factories, que se celebra durante los días 5, 6 y 7 de mayo en Barcelona.

En esta ocasión, la Comunidad foral acude a esta décima edición del Advanced Factories con una representación del ecosistema navarro compuesto por el consejero del departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno foral, Mikel Irujo Amezaga; el director de Fomento Empresarial e Infraestructuras, Iñigo Arruti; empresas como Largoiko, Enorte y siete startups: Adapting, Lera, Muxunav, Nawattia, Nulab, Tairel Data y Vors Control, de la mano de la sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN), AIN, Lasema, Atana y Aditech.

Este ecosistema ha estado presente en una mesa donde la Comunidad foral ha podido exponer su fortaleza industrial. En la mesa ha participado el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo; el director gerente de Largoiko, David Fernández de la Pradilla; y la directora gerente de CEIN, Uxue Itoiz, quien ha moderado la mesa.

Durante su intervención, el consejero Irujo ha puesto de relieve las fortalezas del ecosistema navarro, "Navarra ofrece mucho a las empresas". "Contamos con un posicionamiento estratégico clave en el impulso de una industria de vanguardia, que marca el ritmo de la evolución hacia empresas digitalizadas. Todo un ecosistema de apoyo tecnológico, de innovación, de emprendimiento, de servicios, de ingeniería avanzada, de capacitación, de formación, de suelo industrial y, por supuesto, un apoyo institucional claro", ha expuesto.

Además, el director general de Fomento Empresarial e Infraestructuras del Gobierno de Navarra, Iñigo Arruti, ha participado en la mesa redonda Estrategias territoriales para la nueva industria - soberanía, innovación y resiliencia. En su intervención ha resaltado que la actual transformación ecológica y digital que está viviendo el mundo, "no debe ser una ruptura, sino una evolución". "Por eso, mientras impulsamos sectores disruptivos, estamos blindando nuestra industria tradicional mediante la nueva Ley Foral de Industria. Esta ley está diseñada para que la administración sea más rápida y proactiva, asegurando que nuestras plantas actuales tengan el suelo, la potencia eléctrica y el talento que necesitan para digitalizarse sin perder competitividad", ha comentado.

NAVARRA: UN LIDERAZGO INDUSTRIAL

Pionera en Industria 4.0, Navarra integra, según ha indicado el Ejecutivo foral, un ecosistema de gran potencial con tecnologías como IoT, big data e inteligencia artificial. "A ello se une su fuerte inversión en I+D+i y sostenibilidad, con inversiones en energías renovables y eficiencia en el uso de recursos, así como su consolidación como un entorno óptimo para la industrialización", ha añadido.

Las compañías mostrarán todo su potencial ante más de 33.000 profesionales industriales que acuden en busca de las últimas soluciones en automatización, robótica, Inteligencia Artificial, 3D Printing, gemelos digitales, IoT... para la mejora de la productividad de sus plantas de producción.

CEIN IMPULSA SU ECOSISTEMA DE EMPRESAS

La sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) toma parte en la feria Advanced Factories con un stand en el que también están presentes seis startups de su ecosistema que ofrecen soluciones de carácter industrial.

Así, las empresas Adapting, Lera, Muxunav, Nawattia, Nulab, Tairel Data y Vors Control muestran sus productos y servicios, y tienen la oportunidad de realizar distintas exposiciones para presentar sus propuestas.

La participación de CEIN se encuadra en el proyecto Tech FabLab para la creación de redes de emprendimiento digital, que está cofinanciado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio para la Transformación digital y Función Pública a través de fondos europeos Next Generation EU.

STARTUPS PARTICIPANTES

Adaptig. Combina las matemáticas aplicadas y una amplia experiencia en el sector para convertir operaciones complejas en resultados medibles. Sus modelos explican por qué suceden las cosas, no solo qué sucederá, lo que le ayuda a actuar con confianza cuando más importa.

Lera. Desarrolla agentes de voz con inteligencia artificial para empresas que reciben llamadas de clientes, avisos o incidencias: atiende llamadas, entiende qué necesita la persona y deja la información preparada para que el equipo pueda gestionarla

Muxunav. Empresa de ingeniería especializada en soluciones de pago desatendido y telemetría para entornos industriales y retail. Desarrolla tecnología propia que conecta máquinas, datos y pagos, permitiendo su gestión remota, optimización operativa y monetización.

Nawattia. Nawattia lleva la calefacción inteligente por infrarrojos lejanos a grandes espacios industriales, mejorando la eficiencia energética, la descarbonización y el bienestar en el lugar de trabajo.

Nulab. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras para el sector agroalimentario que permiten controlar la calidad y la seguridad alimentaria en tiempo real, de forma precisa, a lo largo de todo el proceso de producción y en un entorno digital.

Tairel Data. Se dedica a la investigación y prestación de servicios a empresas mediante consultoría en IA. Desarrolla e implanta soluciones basadas en IA para mejorar la productividad, la eficiencia y la toma de decisiones.

Vors control. Desarrolla soluciones avanzadas de ingeniería de control para optimizar sistemas y procesos industriales complejos a través de simuladores, gemelos digitales y algoritmos de control y estimación.