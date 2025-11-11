Navarra presenta en Florencia su apuesta estratégica por "un turismo sostenible, accesible e inclusivo"

PAMPLONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno foral, Rebeca Esnaola, ha participado en la primera jornada de BTO 2025 (Be Travel Onlife), un evento sobre turismo digital que se celebra cada año en Italia con el objetivo de ofrecer información a los agentes de la cadena turística, desde el ámbito del hospedaje, hasta la hostelería y las instituciones responsables de los destinos turísticos. En concreto, la consejera ha participado en la mesa de debate 'For Whom the Bell Tolls: Por quién doblan las campanas', donde ha compartido la apuesta de la Comunidad foral por un turismo "inclusivo, accesible, sostenible y centrado en evitar la masificación", y que busca también "la desestacionalización y la internacionalización".

"Navarra es una región donde la población se siente muy vinculada a su patrimonio cultural y natural", ha destacado Esnaola, que ha afirmado también que casi una cuarta parte del territorio foral está protegido, y que "existe una gran conciencia sobre la necesidad de cuidar ese patrimonio". Específicamente, ha añadido también que en los últimos años se ha sumado un "componente fundamental" al panorama turístico: "la lucha contra el cambio climático y la mitigación de sus efectos adversos".

Así, ha explicado que, "con el firme apoyo de la administración pública, el sector turístico de Navarra está invirtiendo y financiando proyectos millonarios en eficiencia energética, reducción de emisiones, circularidad, digitalización y gestión de residuos". En este sentido, ha detallado en el marco de la convención italiana varios proyectos desarrollados en la Comunidad, como Huella Positiva, Navarra Starlight, Manda la Tierra o Camino de Santiago Sostenible.

Además, ha aprovechado también la consejera para adelantar que en Navarra se está trabajando en mejorar las conexiones áreas con otros destinos. "Italia es uno de ellos", ha remarcado, para añadir que "esperamos muy pronto estar mejor contactados para que tanto italianos como navarros puedan seguir descubriendo estos destinos y la gran oferta y riqueza de ambos".

BTO 2025 se celebra entre el 11 y el 12 de noviembre en la galería Stazione Leopolda, Florencia, estructurado en cuatro ejes temáticos: hospitalidad, destinos, gastronomía y enología y estrategia digital e innovación. En la mesa en la que ha participado la consejera Esnaola han estado también presentes el director de Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi; el director ejecutivo de la Agencia Regional de Promoción Turística de Alentejo (Portugal), Antonio Lacerda; y la actual cónsul general de México en Milán, Ángeles Arriola.