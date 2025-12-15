Navarra presenta al Gobierno de España sus alegaciones a la propuesta de planificación de energía eléctrica

Archivo - El consejero Mikel Irujo, en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra ha presentado al Gobierno de España sus alegaciones a la propuesta de planificación de energía eléctrica correspondiente a la Comunidad foral.

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha explicado este lunes, en rueda de prensa, las alegaciones que ha presentado a la propuesta de Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica Horizonte 2030.

El plazo para que las comunidades autónomas y cualquier sujeto de interés pudiera presentar nuevas propuestas de desarrollo de la red de transporte finaliza este martes, 16 de diciembre de 2025.

Durante su intervención, el consejero, acompañado por el director general de Fomento Empresarial, Iñigo Arruti, y la directora del servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas, Laura Larraya, ha indicado que el documento de planificación es el instrumento normativo que establece las necesidades de desarrollo de la red de transporte de electricidad (red de 220 kV y 400 kV) para el periodo 2025-2030.

"En concreto, a través de este plan de desarrollo se reforzarán las infraestructuras existentes y se promoverán nuevas instalaciones que permitirán a Navarra avanzar en el camino de la transición ecológica, en línea con los objetivos del Plan Energético de Navarra 2030", ha apuntado.

En este sentido, el consejero Irujo ha subrayado que "estamos hablando sobre temas imprescindibles que harán a Navarra más atractiva para captar inversión". "Se trata de que estos nuevos desarrollos permitirán garantizar el suministro a la red de distribución, la descarbonización de las actividades industriales, maximizar la penetración de energías renovables y permitir la conexión de nuevos proyectos de inversión. Todo ello con un impacto directo a la cohesión territorial, el reto demográfico y la transición justa, y podrá suponer un factor de atracción para nuevas inversiones en la Comunidad foral", ha manifestado.

El 23 de diciembre de 2023 se publicó en el BOE la Orden TED/1375/2023, de 21 de diciembre, por la que se iniciaba el procedimiento para efectuar propuestas de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030.

Mediante esta orden, se convocó a los sujetos del sistema eléctrico, a las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y a los promotores de nuevos proyectos de generación y consumo eléctrico a la realización de propuestas de desarrollo de las redes de transporte de energía eléctrica de acuerdo con los principios y requisitos establecidos en dicha orden, y "en función de sus necesidades".

En este contexto, el Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial remitió en marzo de 2024 "una serie de propuestas, algunas de las cuales no han sido tenidas en cuenta en el borrador publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en octubre de 2025". Asimismo, desde marzo de 2024 hasta la actualidad "han surgido en Navarra nuevas necesidades que la Planificación Eléctrica Horizonte 2030 debería contemplar".

ACTUACIONES CONTEMPLADAS HASTA OCTUBRE DE 2025

El borrador publicado en octubre de 2025 contempla, entre otras, las siguientes actuaciones o nuevos desarrollos: nueva subestación 220 kV 'Tierra Estella' y el doble circuito 220 kV desde la Subestación existente 'Muruarte' (en fase de ejecución); nuevo eje en 400 kV de conexión Muruarte/Castejón con Itxaso (con Declaración de Impacto Ambiental favorable); nuevo doble circuito 400 kV 'La Serna-Magallón' (con Declaración de Impacto Ambiental favorable también); ampliación de varias subestaciones existentes; doble circuito en 220 kV que conectará la Subestación 'Tierra Estella' con la red eléctrica de La Rioja.

Asimismo, para el periodo posterior a 2030 está contemplada una nueva interconexión con la red francesa, que discurre por Navarra.

ALEGACIONES PRESENTADAS

Ante "las nuevas necesidades surgidas desde marzo 2024", fecha en que se presentaron las propuestas de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030, el departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial de Gobierno de Navarra ha presentado las siguientes alegaciones: segundo transformador 220/66 kV en la Subestación Transformadora 'Tierra Estella'; cierre 220 kV entre las Subestaciones existentes 'Sangüesa' y 'Tafalla'; ampliación Subestación existente 'El Sequero' 220 kV, en La Rioja; ampliación Subestación existente 'La Serna' 400 kV y 220 kV; ampliación Subestación existente 'Olite' 220 kV; ampliación Subestación existente 'Orcoyen' 220 kV; ampliación Subestación existente 'Muruarte' 400 kV; actuación de apoyo a distribución para Sakana; conexión francesa Urdazubi-Urdax: Tratamiento como interconexión internacional.

Algunas de estas nuevas actuaciones se proponen con distintos objetivos: apoyo a la red de distribución eléctrica y la conexión de nuevos consumidores a la red de transporte.