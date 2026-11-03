Navarra presenta en el III Congrés Catalunya Circular su experiencia en gobernanza para impulsar la economía circular

Delia Sola, directora del Servicio de Apoyo a Iniciativas Europeas; Marcela Delgado, de CEIN; Eva Sevigne, de OREKAN; Sarabe Arakama, de OREKAN; e Isabel Sada, de OREKAN - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, ha participado recientemente en el III Congrés Catalunya Circular 2026, celebrado en Barcelona, un encuentro centrado en el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de economía circular entre administraciones públicas, empresas y otros agentes vinculados a la transición sostenible.

La participación navarra ha tenido lugar en la sesión 'Gobernando la transición circular en ciudades y regiones', en la que Delia Sola, directora del Servicio de Apoyo a Iniciativas Europeas, ha presentado la experiencia desarrollada en Navarra en materia de gobernanza, colaboración territorial e innovación orientadas a avanzar hacia modelos más circulares.

Moderada por Maria Vidal, de la Agència de Residus de Catalunya, la sesión ha reunido a representantes de distintas regiones y organizaciones europeas para intercambiar experiencias sobre gobernanza de la economía circular, apoyo al tejido empresarial y cooperación interregional. Entre los participantes han figurado representantes de Circular Flanders, IHOBE, Foro ADR y ACR+.

Durante su intervención, Delia Sola ha presentado la iniciativa Navarra Zirkular y algunas de las herramientas impulsadas para apoyar la transición circular en Navarra, como el Catálogo de Economía Circular, los itinerarios financieros para proyectos circulares, la formación a líderes y facilitadores y los planes territoriales orientados al desarrollo y la cohesión territorial.

Asimismo, ha presentado la dimensión europea de las actuaciones impulsadas en Navarra a través de los proyectos European Circular Innovation Valley (ECIV) y RECEBA.

La intervención ha permitido mostrar "cómo la participación en estas iniciativas facilita el intercambio de conocimiento, la colaboración con otras regiones y el desarrollo de soluciones innovadoras vinculadas a la economía circular".

En el caso de ECIV, se ha abordado el trabajo desarrollado para "identificar retos compartidos entre regiones europeas, impulsar misiones de innovación en ámbitos estratégicos y favorecer el desarrollo de proyectos colaborativos entre empresas, centros tecnológicos y otros agentes del ecosistema". Por su parte, RECEBA trabaja en "el desarrollo de capacidades y competencias necesarias para avanzar hacia una economía más circular y sostenible".

STAND SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR E INNOVACIÓN EUROPEA

Además de la participación en el programa de conferencias, Navarra ha contado con un espacio expositivo dedicado a las iniciativas Navarra Zirkular, ECIV y RECEBA, en el que también ha estado presente la empresa navarra OREKAN.

El espacio ha permitido presentar las principales actuaciones desarrolladas en Navarra en materia de economía circular e intercambiar experiencias con representantes de administraciones públicas, empresas y entidades participantes en el congreso.