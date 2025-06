Navarra protagoniza la campaña internacional publicitaria de Turespaña de promoción del turismo interior

PAMPLONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Turespaña, el organismo estatal encargado de la promoción del Turismo de España, ha escogido Navarra, entre otras ubicaciones, para su primera campaña conjunta de promoción internacional del turismo interior en el Estado.

Francia y Reino Unido serán el objeto de las acciones publicitarias que, con Turismo de Navarra, se desplegará en otoño. El Parque Natural de las Bardenas Reales, el Palacio Real de Olite, el restaurante Treintaytrés y el Hotel Aire Bardenas, ambos en Tudela, y las Bodegas Otazu, emplazamientos escogidos para el anuncio sobre la Comunidad foral.

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, participó ayer miércoles en la presentación que realizó el citado organismo, en la que también estuvo presente el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Para la difusión del turismo interior de España se ha elaborado un spot general cono imágenes de distintos puntos a promocionar. En el caso de Navarra, que también cuenta con un spot específico, se rodaron imágenes en marzo en el Parque Natural de las Bardenas Reales, en el Palacio Real de Olite, en el restaurante Treintaytrés de Tudela, en el Hotel Aire Bardenas, también de Tudela, y en las Bodegas Otazu.

La acción publicitaria, financiada conjuntamente por una inversión de 150.000 euros, se focalizará en redes sociales. Se trata de la primera campaña conjunta del ministerio con las comunides autónomas.

La acción publicitaria lleva por título 'Think You Know Spain? Think Again' y "responde a las necesidades de un cambio de paradigma turístico que tiene como eje del nuevo modelo la triple sostenibilidad: económica, social y medioambiental".

Este "modelo sostenible por triplicado" es "el tradicional patrón que emplea el Turismo de Navarra, que incide en la vertebración territorial, la virtud de escapar de la masificación y el respecto al medio ambiente para proteger los recursos turísticos y garantizar su disfrute en el futuro".

La campaña trata, además, de atraer turistas fuera de la temporada y hacia destinos "que no son los masivamente visitados, lo que se conoce como el 'slow travel', viaje tranquilo, que refuerce la responsabilidad social de la actividad turística".

La acción publicitaria es "coherente" con la estrategia publicitaria de la Dirección General de Turismo, que ha puesto en marcha una campaña de publicidad a nivel nacional e internacional que promociona Navarra "como destino de un turismo activo, de naturaleza y familiar con una amplia oferta en cicloturismo y enogastronomía".

Estas gestiones promocionales se orientan a los habituales mercados de proximidad: tradicionales como Madrid, Euskadi, Cataluña o Nueva Aquitania, a los que se suman Andalucía, Valencia y Canarias; estos han sido identificados como destinos potenciales para la Comunidad foral. En los mercados exteriores, Navarra tiene sus tradicionales caladeros en regiones francesas o Inglaterra.

Como soportes para los destinos citados, se ha realizado ya una "intensa labor para promocionar Navarra" en las principales plataformas de contenidos de ocio, como Netflix, Prime Video, Youtube, Spotify o en canal televisivo de contenidos deportivos Eurosport, precisamente en las zonas y comunidades que he detallado, para llegar a un público final que elija Navarra como destino.

COLABORACIÓN INTERNACIONAL

La campaña internacional presentada con Turespaña complementa otros proyectos de marketing con acciones como los viajes de familiarización con agentes especializados procedentes de Reino Unido y de México.

En los próximos meses, Turismo de Navarra y Turespaña trabajan en la creación de clubes de producto, es decir, agrupaciones de empresas e instituciones para fomentar productos turísticos con potencial de crecimiento. Esta herramienta de gestión "permite estructurar la oferta turística global".

Navarra ya cuenta con el club de producto de cicloturismo y se fomenta otro de enogastronomía, otro Premium o el de congresos y reuniones.

DOCE COMUNIDADES Y UNA AUDIENCIA DE 47 M DE TURISTAS

La campaña presentada ha sido rodada en una primera fase en 12 comunidades de la España peninsular y más de 60 localizaciones. Turespaña tiene previsto invertir en marketing y publicidad en los próximos tres años un total de 30 millones de euros.

La puesta en marcha de la campaña que se presenta comenzará su primera fase ya en junio con una campaña en redes sociales (paid social en Instagram, YouTube y Tiktok) dirigida a 21 mercados de Europa, Norteamérica y latinoamérica. Esta campaña incluye co-marketing de varias de las comunidades que han participado en el rodaje.

Con esta estrategia publicitaria se estima alcanzar una audiencia de más de 47 millones de potenciales turistas, generando más de 50 millones de visionados completos y 29 millones de minutos de atención.

Asimismo, todo el tráfico generado por la campaña aterrizará en una web creada ex profeso: https://www.spain.info/en/thinkyouknowspain). Las visitas estimadas a esta página se estiman en alrededor de 230.000 para el tiempo en que esté activa la campaña.

Turespaña prevé que Think you Know Spain tenga continuidad en futuras extensiones de la campaña incorporando, por un lado, otras localizaciones, alcanzando todas las comunidades autónomas, y otros segmentos, como el turismo LGBTIQ+; y, por otro, nuevos mercados, con nuevas piezas creativas para los diferentes mercados asiáticos y de Oriente Medio.