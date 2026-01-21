Navarra recibirá más de 900.000 euros para promocionar las exportaciones de vino en terceros países en 2027

PAMPLONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Navarra recibirá 924.930 euros para financiar 15 programas de promoción del vino en mercados de terceros países en 2027, según se ha acordado en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, en la que se han repartido 46,6 millones de euros entre las comunidades autónomas para dichos programas.

El presupuesto total disponible asciende a 55,6 millones de euros, mientras que las comunidades autónomas han solicitado ayudas por un total de 46,6 millones.

Actualmente, la subvención máxima que se puede conceder es del 50%. No obstante, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha planteado elevar esta subvención al 60% para "aprovechar la posibilidad que ofrece la futura modificación del reglamento europeo, pendiente de aprobación, en el denominado paquete vino".

Esta línea de promoción se enmarca en la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC), con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA).

El ministro, según han informado en una nota desde la Delegación del Gobierno en Navarra, ha destacado que estos programas "permiten expandir las características y cualidades de los vinos españoles en terceros países, lo que mejora su competitividad y consolida nuevos mercados".

Durante la reunión también se ha aprobado el Plan Nacional de Vigilancia del Mercado de Productos Fertilizantes de la Unión Europea (UE) para el periodo 2026-2029, para garantizar la correcta supervisión de estos productos.

El plan incorpora las aportaciones de las comunidades autónomas y prevé la creación de grupos de trabajo para mejorar y coordinar las labores de vigilancia.