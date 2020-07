Navarra registra 20 casos nuevos de Covid y los dos brotes más importantes están en Pamplona y Comarca

Una mujer de avanzada edad ha fallecido en el hospital de Tudela después de que no se registraran muertes desde el 11 de junio

PAMPLONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Navarra ha registrado en las últimas 24 horas 20 casos nuevos de Covid-19 y los dos brotes más relevantes se sitúan en Pamplona y en su Comarca. Uno de estos brotes es el del almuerzo del día 6 de julio, que acumula ya 24 casos tras un nuevo positivo, y otro está vinculado también con relaciones sociales y familiares y suma 11 casos, tras tres positivos nuevos. Además, hay un nuevo brote en Pamplona. Se trata de tres amigos que han compartido varias situaciones en el ámbito social.

Por otro lado, se ha producido el fallecimiento de una mujer de avanzada edad y con pluripatología en el Hospital Reina Sofía de Tudela. No se producían fallecimientos en Navarra por Covid desde el 11 de junio.

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha afirmado en rueda de prensa que el brote vinculado a una boda de Tudela está "en fase de remisión". En concreto, registra 36 casos en Navarra y cinco más en otra comunidad. En el último día se ha contabilizado un caso nuevo de este brote. "Va claramente descendiendo, pero aún podemos esperar algún caso más", ha dicho la consejera.

El brote que se registró en Sunbilla, en el que se acumulan 21 casos, no ha registrado nuevos contagios en los últimos 14 días.

Santos Induráin ha señalado que la existencia de estos brotes "no supone que el virus haya vuelto, sino que nunca se había ido, el virus estaba aquí, sigue aquí y seguirá", por lo que ha llamado a la ciudadanía a "no bajar la guardia". "No podemos jugar con fuego. Tenemos que seguir trabajando en la corresponsabilidad ciudadana y en medidas de protección individuales y colectivas", ha destacado.

Además, la consejera ha señalado que "el problema no es que haya brotes, brotes los vamos a tener aquí, en otras partes de España y en otros países, el tema es que seamos capaces de detectarlos a tiempo para cortar la cadena de contagios".

En ese sentido, ha destacado que Salud ha ampliado el equipo de rastreo de los contactos de casos positivos, pasando de 21 a 31 profesionales y duplicando el número de profesionales por turno. "También a nivel hospitalario se está dando en toda la red una gran respuesta", ha dicho.

Santos Induráin ha valorado que en Navarra se han realizado ya un total de 85.500 pruebas de PCR, por lo que es la "tercera comunidad del Estado con más pruebas por mil habitantes". "Tenemos un sistema de detección que nos permite hacer una detección rápida. Estamos detectando muchos casos de manera precoz y tenemos un sistema asistencial que demostró su solvencia en el pico de la pandemia. A día de hoy no está llegando presión asistencial de esos casos porque afortunadamente y de momento son casos leves", ha dicho. Actualmente, hay doce pacientes ingresados en planta y uno en la UCI.