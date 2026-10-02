Navarra registra en 2025 un aumento de en torno al 30% de procedimientos penales de menores de edad

El Fiscal Superior de la Comunidad Foral de Navarra, Jaime Goyena, y el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Navarra ha registrado en 2025 un aumento de procedimientos penales entre menores de edad, tanto en denuncias (34,42%) como en delitos (28,97%), mientras que han descendido toda clase de procedimientos penales en personas adultas.

Así se desprende de la Memoria de la Fiscalía de Navarra correspondiente al año 2025, que ha sido entregada por parte del Fiscal Superior de la Comunidad Foral de Navarra, Jaime Goyena, al presidente del Parlamento, Unai Hualde.

Goyena comparecerá en la Comisión de Interior, Función Pública y Justicia del Parlamento foral dentro de las reuniones formales previstas.

En el transcurso del encuentro, Jaime Goyena ha trasladado a Hualde los datos relativos a la composición y estructura de la plantilla de fiscales y de la oficina fiscal, así como los que atañen a los medios materiales y a las necesidades inmediatas.

A su vez, el Fiscal Superior ha hecho un repaso de la evolución cuantitativa y cualitativa de los procedimientos que han tenido entrada en la Fiscalía a lo largo del año 2025, con especial mención al descenso de toda clase de procedimientos penales en personas adultas, no así en menores de edad, donde se registra un incremento, tanto en denuncias (34,42%) como en delitos (28,97%).

En el caso de los menores, según ha precisado Goyena, el incremento afecta a todas las tipologías delictivas (libertad sexual, lesiones, contra el patrimonio, etc.), excepto a los delitos contra el orden público.

En cuanto al perfil de los menores denunciados, han aumentado las cifras en todas las franjas de edad. Respecto a los menores de 14 años, hubo un total de 290 denunciados, de los que 189 eran varones y 101 mujeres. Continúa así la tendencia al incremento en el número de menores de 14 años denunciados, en particular chicas.

Respecto a las otras dos franjas de edad, se han registrado un total de 1.171 menores denunciados, de los que 457 corresponden al estrato de 14-15 años (349 varones/108 mujeres) y 714 al de 16-17 años (606 varones/108 mujeres), por lo que es la franja de menores varones de 16-17 años la que ha recibido mayor número de denuncias.

Durante los últimos años se aprecia una tendencia en la que la franja de menores de 14-15 años, que tradicionalmente cometían menos delitos, se va igualando con la de 16-17 años en el número de denuncias interpuestas contra ellos.

Asimismo, las mujeres cada vez van teniendo mayor presencia en la franja de los 14-15 años, si bien en 2025 se ha invertido la tendencia, al haberse incrementado la presencia de menores de 16-17 años.

En el caso de los mayores de edad, se ha registrado un descenso del 5% en las diligencias previas (31.381, frente a las 33.029 de 2024) y del 9% en las diligencias urgentes (2428/2694). No obstante, prosigue el aumento de los delitos de violencia de género y criminalidad informática, que ya en 2024 fue "muy acusado".

En 2025 la Fiscalía formuló un total de 2.430 escritos de acusación, de los que 2.360 se corresponden con el procedimiento abreviado: 2.246 en el Juzgado de lo Penal (+7,2%) y 114 (+54,1%) en la Audiencia Provincial. Por el procedimiento sumario se diligenciaron 70 escritos de acusación (+9,4%).

Goyena ha concluido haciendo referencia a las actuaciones del Fiscal en otras jurisdicciones como la civil o en el ámbito de la protección y reforma de menores.

La Fiscalía de la Comunidad Foral de Navarra la integran 24 fiscales. El Fiscal Superior asume la jefatura de dicha fiscalía. La sede de la Fiscalía radica en Pamplona. Tudela cuenta con una sección territorial donde desempeñan sus funciones cuatro fiscales. Al igual que el resto de los fiscales, los de Tudela dependen directamente del Fiscal Superior.

La principal función del fiscal es la de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Su función es, "en definitiva, defender la legalidad con absoluta imparcialidad".